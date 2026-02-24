Railway Decision : रेलवे का बड़ा फैसला, काठगोदाम एक्सप्रेस ट्रेन को मिला नया ठहराव, 51 जोड़ी ट्रेनों में जोड़े जाएंगे अतिरिक्त कोच

Railway Decision : रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। दादूदयाल मेले के मद्देनजर रेलवे ने मंगलवार से जैसलमेर-काठगोदाम-जैसलमेर ट्रेन का नरैना स्टेशन पर अस्थाई ठहराव शुरू करने का निर्णय है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार जैसलमेर-काठगोदाम-जैसलमेर ट्रेन 24 से 27 फरवरी तक आवाजाही के दौरान नरैना स्टेशन पर दो दो मिनट का ठहराव करेगी।