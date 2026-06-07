RPSC: स्कूल व्याख्याता भर्ती में घटी अभ्यर्थियों की दिलचस्पी, कई विषयों में 30% तक सिमटी उपस्थिति

RPSC School Lecturer Exam: जयपुर. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की प्राध्यापक, प्राध्यापक (कृषि) एवं कोच प्रतियोगी परीक्षा-2025 में अभ्यर्थियों की घटती उपस्थिति अब चिंता का विषय बनती जा रही है। परीक्षा के शुरुआती दिनों में जहां औसतन 50 से 57 प्रतिशत तक अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे, वहीं हालिया विषयों की परीक्षाओं में यह आंकड़ा कई जगह 25 से 35 प्रतिशत तक सिमट गया है। ऐसे में हजारों पदों के लिए आयोजित इस महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का अनुपस्थित रहना कई सवाल खड़े कर रहा है।