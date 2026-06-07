RPSC: स्कूल व्याख्याता भर्ती में घटी अभ्यर्थियों की दिलचस्पी, कई विषयों में 30% तक सिमटी उपस्थिति

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RPSC School Lecturer Exam: जयपुर. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की प्राध्यापक, प्राध्यापक (कृषि) एवं कोच प्रतियोगी परीक्षा-2025 में अभ्यर्थियों की घटती उपस्थिति अब चिंता का विषय बनती जा रही है। परीक्षा के शुरुआती दिनों में जहां औसतन 50 से 57 प्रतिशत तक अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे, वहीं हालिया विषयों की परीक्षाओं में यह आंकड़ा कई जगह 25 से 35 प्रतिशत तक सिमट गया है। ऐसे में हजारों पदों के लिए आयोजित इस महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का अनुपस्थित रहना कई सवाल खड़े कर रहा है।
जयपुर जिले में आयोजित परीक्षा के आंकड़ों पर नजर डालें तो 3 जून को सामान्य ज्ञान और राजनीति विज्ञान विषयों में क्रमशः 55.06 और 56.07 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई थी। इसके बाद 4 जून को भूगोल और जीव विज्ञान विषयों में भी 55.15 तथा 57.19 प्रतिशत अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। 5 जून को भौतिक विज्ञान में 59.12 प्रतिशत, संस्कृत में 49.38 प्रतिशत और गणित में 50.25 प्रतिशत उपस्थिति रही। इन आंकड़ों से स्पष्ट था कि परीक्षा में आधे से अधिक अभ्यर्थी भाग ले रहे थे।
लेकिन 6 जून को जारी आंकड़ों ने स्थिति की गंभीरता को उजागर कर दिया। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा में केवल 24.94 प्रतिशत अभ्यर्थी ही उपस्थित रहे। 6,597 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से मात्र 1,645 ने परीक्षा दी, जबकि 4,952 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इसी दिन अर्थशास्त्र विषय में 33.53 प्रतिशत और संगीत विषय में सिर्फ 27.44 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। यानी कई विषयों में हर चार में से केवल एक अभ्यर्थी ही परीक्षा केंद्र तक पहुंचा।
|तिथि
|विषय
|पंजीकृत अभ्यर्थी
|उपस्थित
|अनुपस्थित
|उपस्थिति (%)
|03 जून 2026
|सामान्य ज्ञान
|66,740
|36,748
|29,992
|55.06%
|03 जून 2026
|राजनीति विज्ञान
|17,370
|9,740
|7,630
|56.07%
|04 जून 2026
|भूगोल
|14,636
|8,072
|6,564
|55.15%
|04 जून 2026
|जीव विज्ञान
|5,445
|3,114
|2,331
|57.19%
|05 जून 2026
|भौतिक विज्ञान
|2,835
|1,676
|1,159
|59.12%
|05 जून 2026
|संस्कृत
|7,434
|3,671
|3,763
|49.38%
|05 जून 2026
|गणित
|5,093
|2,559
|2,534
|50.25%
|06 जून 2026
|समाजशास्त्र
|6,597
|1,645
|4,952
|24.94%
|06 जून 2026
|अर्थशास्त्र
|6,042
|2,026
|4,016
|33.53%
|06 जून 2026
|संगीत
|798
|219
|579
|27.44%
विशेषज्ञों का मानना है कि विषयवार रिक्तियों की संख्या, प्रतियोगी परीक्षाओं का लगातार कैलेंडर, अभ्यर्थियों द्वारा अपनी तैयारी के अनुसार चुनिंदा विषयों में ही रुचि दिखाना तथा अन्य सरकारी भर्तियों की तैयारियों में व्यस्त रहना इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। वहीं कुछ अभ्यर्थी परीक्षा की कठिन प्रतिस्पर्धा और चयन की सीमित संभावनाओं को देखते हुए भी परीक्षा में शामिल नहीं हो रहे हैं।
|बिंदु
|विवरण
|सर्वाधिक उपस्थिति
|भौतिक विज्ञान (59.12%)
|सबसे कम उपस्थिति
|समाजशास्त्र (24.94%)
|50% से अधिक उपस्थिति वाले विषय
|सामान्य ज्ञान, राजनीति विज्ञान, भूगोल, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित
|30% से कम उपस्थिति वाले विषय
|समाजशास्त्र, संगीत
|चिंता का विषय
|अंतिम चरण की परीक्षाओं में उपस्थिति घटकर 25-33% तक पहुंच गई
|संकेत
|बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन तो किया, लेकिन परीक्षा देने नहीं पहुंचे
📈 3 से 5 जून तक: औसतन 50-59% उपस्थिति
📉 6 जून को: कई विषयों में उपस्थिति घटकर 25-33% रह गई
हालांकि प्रशासनिक स्तर पर परीक्षा आयोजन पूरी तरह सफल और शांतिपूर्ण रहा। जिला प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों ने सभी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कीं। लेकिन जिस भर्ती परीक्षा के लिए हजारों अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, उसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का परीक्षा से दूरी बनाना भर्ती प्रक्रिया की गंभीर चुनौती बनता जा रहा है।
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