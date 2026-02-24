Khatu Shyam Lakkhi Mela : खाटूश्याम मेला जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत, अब दिल्ली सराय रोहिल्ला तक चलेगी मेला स्पेशल ट्रेन

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार मदार (अजमेर)-दिल्ली सराय रोहिल्ला प्रतिदिन एक्सप्रेस रेलसेवा 24 फरवरी से 28 फरवरी तक कुल 5 ट्रिप संचालित की जाएगी। यह ट्रेन मदार (अजमेर) से प्रतिदिन 17.10 बजे रवाना होकर रात्रि 01.30 बजे दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुंचेगी।