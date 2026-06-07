राजस्थान में अगले दो घंटे में कई जिलों में 80 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से आंधी, ओलावृष्टि के आसार

मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और गर्म हवाओं से सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं किसानों को भी मौसम में संभावित बदलाव को देखते हुए कृषि कार्यों की योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग के अनुसार 11 जून से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसका असर आगे चलकर राजस्थान के मौसम पर भी देखने को मिल सकता है।