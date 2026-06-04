4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

E-Bus Scheme: राजस्थान के 8 शहरों में दौड़ेंगी 1150 ई-बसें, चार्जिंग स्टेशन और डिपो विकास कार्य तेज

Electric Buses Rajasthan: जयपुर को मिलेंगी 450 इलेक्ट्रिक बसें, प्रदेश में हरित प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना को मिली रफ्तार।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jun 04, 2026

E BUS

Photo AI

Green Transport: जयपुर. राजस्थान में स्वच्छ, हरित और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। योजना के तहत प्रदेश के 8 शहरों में कुल 1150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। इस संबंध में गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति की द्वितीय बैठक गुरुवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं, आधारभूत ढांचे के विकास, वित्तीय अनुमोदनों और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

समीक्षा के दौरान राज्य के विभिन्न शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के लिए डिपो अवसंरचना के विकास,चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना तथा ‘बिहाइंड द मीटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर’ के निर्माण कार्यों की प्रगति का आकलन किया गया। अधिकारियों ने बताया कि बसों का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और चार्जिंग स्टेशन सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास का कार्य तेज गति से चल रहा है।

जयपुर को सर्वाधिक 450 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित

योजना के तहत जयपुर को सर्वाधिक 450 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की गई हैं। इसके अलावा जोधपुर और बीकानेर को 125-125 बसें मिलेंगी। अजमेर, अलवर और कोटा में 100-100 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा, जबकि उदयपुर, सीकर और भीलवाड़ा को 50-50 बसें आवंटित की गई हैं। इन बसों के संचालन से शहरी परिवहन व्यवस्था अधिक आधुनिक, सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल बनेगी।

बैठक में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत राजस्थान के पात्र शहरों को मिलने वाली वित्तीय सहायता और स्वीकृतियों के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। साथ ही वर्तमान बस डिपो के नवीनीकरण एवं उन्नयन संबंधी प्रस्तावों की समीक्षा की गई ताकि इलेक्ट्रिक बस संचालन की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके।

प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार के लिए लगातार प्रयास

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभाग द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

बैठक में परिवहन विभाग, वित्त विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, ऊर्जा विभाग तथा जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (जेसीटीएसएल) के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सरकार का उद्देश्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देकर प्रदूषण में कमी लाना और नागरिकों को बेहतर यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

Industrial Development: राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों को मिलेगी नई रफ्तार, 290 करोड़ रुपए से बनेंगी 38 एप्रोच सड़कें

ये भी पढ़ें
Infrastructure Project

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Jun 2026 04:18 pm

Published on:

04 Jun 2026 04:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / E-Bus Scheme: राजस्थान के 8 शहरों में दौड़ेंगी 1150 ई-बसें, चार्जिंग स्टेशन और डिपो विकास कार्य तेज

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rain Warning 4 June: राजस्थान के 11 जिलों में अगले 3 घंटे मौसम खराब, तेज आंधी-बारिश के साथ ओलावृष्टि

hailstorm in Rajasthan
जयपुर

Jaipur Crime: अनु मीणा सुसाइड केस में पुलिस का बड़ा एक्शन, पति गौतम मीणा को हिरासत में लिया

Anu Meena Suicide Case
जयपुर

Jaipur Hotel : जयपुर में बिना फायर एनओसी के चल रहे 80 फीसदी होटल-रेस्टोरेंट, आग लगी तो बचना होगा मुश्किल

Jaipur 80 percent hotels restaurants without fire NOC If fire difficult to escape
जयपुर

Ashok Gehlot : ‘सुप्रीम कोर्ट का कदम स्वागत योग्य’, अशोक गहलोत बोले- अरावली पर कमेटी से है बड़ी उम्मीद

Ashok Gehlot said Supreme Court welcome great hope 5 member high-power committee Aravalli
जयपुर

Jaipur: ‘अच्छा जीवनसाथी साबित होगा इसकी गारंटी नहीं’, बेटियों की खुशी के लिए कथावाचक जया किशोरी ने दिया अनोखा संदेश

Jaya Kishori Katha In Jaipur
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.