Rajasthan : नए साल का तोहफा, राजस्थान में आज से 124 आइएएस-आइपीएस व आइएफएस अधिकारियों को मिला नया पदनाम

11 अधिकारी, जो सुपर टाइम स्केल में पदोन्नत : प्रकाश राजपुरोहित, डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी, इंद्रजीत सिंह, नेहा गिरी, विश्व मोहन शर्मा, कन्हैयालाल स्वामी, नलिनी कठोतिया, राजेंद्र विजय, शक्ति सिंह राठौड़, प्रज्ञा केवलरमानी और महावीर प्रसाद।

10 अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक वेतन शृंखला में : उत्सव कौशल, डॉ. गौरव सैनी, श्वेता चौहान, अवधेश मीणा, देवेंद्र कुमार, सुशील कुमार अक्षय गोदारा, श्रीनिधि, डॉ सौम्या झा और डॉ. महेंद्र खड़गावत।

12 अधिकारी वरिष्ठ वेतन शृंखला में : यक्ष चौधरी, प्रीतम कुमार, यशार्थ शेखर, डॉ अंशु प्रिया, सक्षम गोयल, दिव्यांश सिंह, श्रद्धा गोमे, मोहित कासनिया, भैसारे शुभम अशोक, सोनिका कुमारी, श्रेष्ठा और चारू।

22 अधिकारी सलेक्शन स्केल में : आशीष गुप्ता, नथमल डिडेल, नम्रता वृष्णि, कानाराम, अंशदीप, आलोक रंजन, निकया गोहाएन, अरविंद पोसवाल, प्रदीप गवांडे, महावीर प्रसाद मीणा, खजान सिंह, डॉ. रश्मि शर्मा, लक्ष्मी नारायण मंत्री, इकबाल खान, कल्पना अग्रवाल, डॉ. मनीषा अरोड़ा, पुष्पा सत्यानी, पुखराज सेन, श्रुति भारद्वाज, अरुण कुमार पुरोहित मुकुल शर्मा और अजय सिंह राठौड़।