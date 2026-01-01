Muhana Mandi : थोक मंडी में आज भिंडी महंगी बिकी तो मटर, फूल गोभी और मूली-गाजर सस्ते

- मुहाना आलू-प्याज थोक मंडी में आलू सस्ता, लहसुन महंगा बिका
जयपुर। नव वर्ष के मौके पर राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज भिंडी, ग्वार फली और टमाटर महंगे बिके तो वहीं हरी मटर, फूल गोभी, मूली और गाजर के दामों में गिरावट रही। आज थोक मंडी में नींबू, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, लॉकी, कद्दू, बैंगन और खीरा के दाम सामान्य रहे। दूसरी ओर मुहाना थोक मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज आलू के दाम नीचे रहे तो प्याज और लहसुन के दामों में थोड़ाइताफा देखने को मिला। आज मुहाना थोक मंडी में सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 38 से 40 रुपए
टमाटर देसी 25 से 32 रुपए
मटर 20 से 23 रुपए
मिर्ची 28 से 32 रुपए
बारीक मिर्च 48 से के 50 रुपए
फूल गोभी 8 से 10 रुपए
पत्ता गोभी 8 से 10 रुपए
करेला 40 से 50 रुपए
शिमला मिर्च 15 से 20 रुपए
नींबू 22 से 23 रुपए
लोकी 9 से 11 रुपए
भिंडी 56 से 62 रुपए
अदरक 50 रुपए 52
ग्वार फली 95 से 100 रुपए
बैंगन 10 से 20 रुपए
कद्दू 7 से 8 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 18 से 21 रुपए
टिंडा 15 से 16 रुपए
गाजर 10 से 15 रुपए
मूली 8 से 10 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
आलू हो रहा सस्ता
आलू नया 5 से 8 रुपए
आलू पुराना 3 से 7 रुपए
प्याज 12 से 23 रुपए रुपए
लहसुन 60 से 150 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
