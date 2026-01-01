Muhana Mandi : थोक मंडी में आज भिंडी महंगी बिकी तो मटर, फूल गोभी और मूली-गाजर सस्ते

जयपुर। नव वर्ष के मौके पर राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज ​भिंडी, ग्वार फली और टमाटर महंगे बिके तो वहीं हरी मटर, फूल गोभी, मूली और गाजर के दामों में गिरावट रही। आज थोक मंडी में नींबू, ​शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, लॉकी, कद्दू, बैंगन और खीरा के दाम सामान्य रहे। दूसरी ओर मुहाना थोक मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज आलू के दाम नीचे रहे तो प्याज और लहसुन के दामों में थोड़ाइताफा देखने को मिला। आज मुहाना थोक मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।