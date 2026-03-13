सिलेंडर पर रोक के बाद अब इंडक्शन चूल्हों की किल्लत शुरू… पुराना खत्म, नया स्टॉक नहीं आ रहा

बाजार में इंडक्शन चूल्हों के नए ऑर्डर भी खूब आ रहे हैं, लेकिन चूल्हे नहीं मिल रहे। इससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है। 3300 किलोवॉट का चूल्हा होटल व शादी-ब्याह के काम आता है, जो अब बाजार में उपलब्ध नहीं है। वहीं घरों में काम आने वाला 1800 किलोवॉट का चूल्हा भी कुछ दुकानों पर ही बचा हुआ है। ये चूल्हे जहां पहले दिन में 3 से 4 पीस बिकते थे, वहीं दो दिन में 1600 पीस बिक गए।