Panchayat Raj Election in Rajasthan :  … तो OBC सीटों को ‘जनरल’ मानकर होंगे पंचायत चुनाव, जानें अचानक क्यों मची खलबली?

राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों पर मंडरा रहे अनिश्चितता के बादलों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया है। आयोग ने पंचायती राज विभाग को लिखे पत्र में साफ कहा है कि अदालती आदेशों के पालन में अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयोग ने एक महत्वपूर्ण कानूनी विकल्प देते हुए कहा है कि यदि राज्य सरकार समय पर ओबीसी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाती है, तो ओबीसी वर्ग के लिए निर्धारित सीटों को 'सामान्य' श्रेणी (General Category) में तब्दील कर चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। आयोग ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के मध्य प्रदेश मामले के उस फैसले का हवाला दिया है, जिसमें ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना भी चुनाव कराने की अनुमति दी गई थी।