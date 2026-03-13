LPG के बाद अब CNG की किल्लत? जयपुर में पंपों पर 2 किमी लंबी कतारें, सुबह 4 बजे से मची अफरा-तफरी, जानें पूरा सच…

कतार में खड़े वाहन चालकों का दर्द उनके चेहरों पर साफ नजर आया। ऑटो चालकों ने बताया, "हम सुबह 4:00 बजे से लाइन में लगे हैं, लेकिन दोपहर होने को आई और अब तक नंबर नहीं आया।" हालांकि, कुछ चालकों का कहना है कि सप्लाई में पूरी तरह कमी (Dry) जैसा तो नहीं लग रहा, लेकिन प्रेशर कम होने या पंपों पर भारी रश के कारण आज अन्य दिनों की तुलना में कई गुना ज्यादा समय लग रहा है। जयपुर में करीब एक दर्जन सीएनजी पंप हैं, लेकिन लगभग हर जगह यही स्थिति बनी हुई है।