13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में टमाटर के दामों में फिर गिरावट, बारीक हरी मिर्ची अभी महंगी, आलू सस्ता

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भावों में उतार-चढ़ाव दिखाई दिया। आज जहां टमाटर के दामों में एक बार फिर गिरावट देखी गई, वहीं बारीक हरी मिर्ची के दामों में फिर से इजाफा देखा गया।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Murari

Mar 13, 2026

- मुहाना मंडी में आज स​ब्जियों के भावों में दिखा उतार-चढ़ाव

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भावों में उतार-चढ़ाव दिखाई दिया। आज जहां टमाटर के दामों में एक बार फिर गिरावट देखी गई, वहीं बारीक हरी मिर्ची के दामों में फिर से इजाफा देखा गया। आज आलू के दामों में भी गिरावट रही। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दाम यथावत रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू सस्ता होकर 4 से 8 रुपए के बीच बिका तो वहीं प्याज के दाम भी आज 8 से 16 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज यथावत रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 13 से 15 रुपए

टमाटर देसी 7 से 12 रुपए

मटर 20 से 22 रुपए

मिर्ची 20 से 35 रुपए

बारीक मिर्च 60 से 80 रुपए

फूल गोभी 8 से 15 रुपए

पत्ता गोभी 6 से 8 रुपए

करेला 40 से 45 रुपए

शिमला मिर्च 20 से 25 रुपए

नींबू 95 से 105 रुपए

लोकी 13 से 15 रुपए

भिंडी 40 से 60 रुपए

अदरक 54 से 55 रुपए

ग्वार फली 40 से 60 रुपए

बैंगन 15 से 20 रुपए

कद्दू 15 से 17 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 15 से 22 रुपए

टिंडा 12 से 30 रुपए

गाजर 10 से 12 रुपए

मूली 15 से 16 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

---------------------------------

आलू हो रहा सस्ता

आलू 4 से 8 रुपए

प्याज 8 से 16 रुपए

लहसुन 30 से 100 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 11:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : थोक मंडी में टमाटर के दामों में फिर गिरावट, बारीक हरी मिर्ची अभी महंगी, आलू सस्ता

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Diya Kumari Warns : राजस्थान में सड़क परियोजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं, दीया कुमारी ने अफसरों को चेताया

Rajasthan Deputy CM Diya Kumari Warns Officials Rajasthan Road Projects Delays Will Not Be Tolerated
जयपुर

लू से बचने के लिए बना ‘हीट एक्शन प्लान’, तपती गर्मी से मिलेगी राहत

जयपुर

सिलेंडर पर रोक के बाद अब इंडक्शन चूल्हों की किल्लत शुरू… पुराना खत्म, नया स्टॉक नहीं आ रहा

जयपुर

Panchayat Raj Election in Rajasthan :  ... तो OBC सीटों को 'जनरल' मानकर होंगे पंचायत चुनाव, सामने आई ये लेटेस्ट और बड़ी अपडेट 

जयपुर

LPG के बाद अब CNG की किल्लत? जयपुर में पंपों पर 2 किमी लंबी कतारें, सुबह 4 बजे से मची अफरा-तफरी, जानें पूरा सच…

सीएनजी पंपों के बाहर लगी बेहद लंबी कतारें और गैस किल्लत पर जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन,
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.