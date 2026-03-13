Muhana Mandi : थोक मंडी में टमाटर के दामों में फिर गिरावट, बारीक हरी मिर्ची अभी महंगी, आलू सस्ता

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भावों में उतार-चढ़ाव दिखाई दिया। आज जहां टमाटर के दामों में एक बार फिर गिरावट देखी गई, वहीं बारीक हरी मिर्ची के दामों में फिर से इजाफा देखा गया। आज आलू के दामों में भी गिरावट रही। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दाम यथावत रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू सस्ता होकर 4 से 8 रुपए के बीच बिका तो वहीं प्याज के दाम भी आज 8 से 16 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज यथावत रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।