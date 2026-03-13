लू से बचने के लिए बना ‘हीट एक्शन प्लान’, तपती गर्मी से मिलेगी राहत

जयपुर। गर्मी में तपने वाली धरती को लेकर राहत की खबर है। नगर निगम ने ‘हीट एक्शन प्लान’ तैयार कर लिया है। इसे दो चरणों में लागू किया जाएगा। हीट वेव (लू) चलने पर इसका शॉर्ट टर्म लागू किया जाएगा। वहीं तेज गर्मी के दौरान लॉन्ग टर्म भी लागू हो जाएगा। इसमें नगर निगम के साथ स्वास्थ्य और मौसम विभाग मिलकर काम करेंगे। ‘हीट एक्शन प्लान’ को लेकर गुरुवार को नगर निगम मुख्यालय में एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों को इस प्लान की जानकारी दी गई, साथ ही इसे लागू करने को लेकर भी चर्चा की गई।