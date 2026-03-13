अवैध संबंधों का खौफनाक अंत: राजस्थान में 3 मासूमों समेत 7 की मौत का राज खुला, नहर और घर में मिली थीं लाशें

झालावाड़ के गंगधार क्षेत्र के जेताखेड़ी गांव में दिसंबर 2024 में हुए सामूहिक सुसाइड केस में पुलिस ने अब जाकर एक अहम कड़ी सुलझाई है। पुलिस ने गुरुवार को आरोपी गोविंद सिंह को गिरफ्तार किया है। जाँच में सामने आया कि गोविंद सिंह के मृतक नागू सिंह की पत्नी संतोष बाई के साथ अवैध संबंध थे, जिसकी वजह से पति नागू सिंह और संतोष के बीच विवाद चरम पर था। इस तनाव के चलते नागू सिंह, संतोष और उनके 6 वर्षीय बेटे ने फंदा लगाकर जान दे दी थी, जबकि एक साल का मासूम बिस्तर पर मृत मिला था। नागू सिंह ने मरने से पहले लिखे पत्र में अपनी बेबसी जाहिर की थी कि उसकी पत्नी ने छोटे बच्चे को मार दिया है और खुद फांसी लगा ली है और अब वह समाज और धमकियों के डर से बड़े बेटे के साथ जान दे रहा है।