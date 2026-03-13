LPG Shortage: रसोई गैस किल्लत पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने डबल इंजन बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में गैस, तेल की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। कांग्रेस झूठे आरोप लगाकर जनता में डर और भ्रम का माहौल बना रहे हैं। गैस और तेल के पर्याप्त भंडार हैं और राजस्थान में भी आपूर्ति सामान्य है। वहीं भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि डोटासरा का बयान हास्यास्पद एवं गैर-जिम्मेदार है। राजस्थान में कोई भी कमी एवं कालाबाजारी नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री स्वयं बैठकें कर रहे हैं तथा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं।