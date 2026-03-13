LPG Gas Cylinder Crisis in Rajasthan : ‘ग्राउंड ज़ीरो’ पर हालात हो रहे खराब- लोग परेशान, लेकिन ‘AC कमरों’ में बैठे मंत्री-अफसर कह रहे ‘ऑल इज़ वेल’, जानें ताज़ा हालात   

राजस्थान में रसोई गैस की किल्लत अब एक गंभीर संकट का रूप ले चुकी है। प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार शाम प्रेस वार्ता कर दावा किया कि राजस्थान में गैस का 'पर्याप्त स्टॉक' है और घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन धरातल पर हालात इसके उलट हैं। 'पत्रिका' के एक विशेष सर्वे और ग्राउंड रिपोर्ट में यह सामने आया है कि जयपुर से लेकर जोधपुर तक उपभोक्ता 'स्टॉक खत्म है' और 'गाड़ी नहीं आई' जैसे बहाने सुनकर खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं।