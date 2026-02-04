मैं उसे ला रही हूं, तुम तैयार रहना, आज खेल खत्म हो जाना चाहिए… सिर्फ 3 महीने पहले ही हुई थी शादी…

Wife Killed Husband With Lover: इश्क का जुनून जब सिर चढ़कर बोलता है, तो इंसान रिश्तों की मर्यादा और खून की पवित्रता भी भूल जाता है। श्रीगंगानगर के रावला थाना क्षेत्र में एक ऐसी ही रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है, जहां तीन महीने पहले दुल्हन बनकर घर आई एक युवती ने अपने ही सुहाग की 'बलि' चढ़ा दी। एक निजी स्कूल में शिक्षक आशीष कुमार (27) को क्या पता था कि जिस पत्नी के साथ वह सुनसान सड़क पर हाथ थामकर टहल रहा है, वही उसकी मौत का इशारा देने वाली है। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए शिक्षक की पत्नी अंजली उर्फ अर्जु, उसके प्रेमी संजय और दो अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है।