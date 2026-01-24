24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur: पुलिस ने पत्थर मारकर फोड़े चलती कार के शीशे, अंदर देवर-भाभी को इस हालत में देखकर रह गई दंग

Crime: पुलिस ने उसे अरेस्ट कर जेल भेज दिया और महिला को फिलहाल नारी निकेतन भेजा गया है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Jayant Sharma

Jan 24, 2026

jodhpur dever bhabi photo

Crime News: राजस्थान के जोधपुर जिले में पुलिस ने एक महिला और पुरुष को पकड़ा है। दोनों एक कार चोरी कर फरार हो रहे थे। पुलिस ने दोनों को रोकने की कोशिश की तो कार और तेजी से दौड़ा दी। बाद में कार के शीशों पर पत्थर फेंके, तब जाकर कार रोकी गई। मामले की जांच महामंदिर थाना पुलिस कर रही है। युवक को अरेस्ट कर लिया गया है और महिला को नारी निकेतन भेजा गया है।

पुलिस ने बताया कि पाली जिले से मुकद्दर खान नाम के एक युवक ने रानी इलाके से एक कार किराये पर ली थी। वह कार से नागौर जाना चाह रहा था। कार चालक ने उसे बारह रुपए प्रति किलोमीटर किराया बताया जिसके लिए उसे हांमी भर दी और कार से दोनों रवाना हो गए।

जोधपुर से गुजरने के दौरान कार चालक ने टॉयलेट जाने के लिए कार सड़क किनारे रोकी। जब वह कार से उतरा तो चाबी कार में ही छोड़ दी। नजदीक की सीट पर बैठे मुकद्दर ने बिना समय गवाएं कार स्टार्ट की और कार दौड़ा दी। चालक पीछा करता ही रह गया, लेकिन वह कार तक नहीं पहुंच सका।

वह नजदीक ही महामंदिर थाने पहुंचा और पुलिस को सारी जानकारी दी। कार का जीपीएस ऑन था। कार चोरी करने वाले मुकद्दर ने सोजती गेट के नजदीक कुछ देर के लिए कार रोकी और वहां से एक महिला को कार में बिठाया। उसके बाद कार और तेजी से दौड़ा दी। लेकिन कार में जीपीएस लगा होने के कारण पुलिस उसे लगातार ट्रेक कर रही थी। बाद में पुलिस ने केरू इलाके में कार को रोकना चाहा, कार नहीं रूकी तो कार के शीशों पर पत्थर मारे।

डर के मारे मुकद्दर ने कार रोक दी। उसने पुलिस को बताया कि वह अपनी भाभी के साथ फरार हो रहा था। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर जेल भेज दिया और महिला को फिलहाल नारी निकेतन भेजा गया है।

ये भी पढ़ें

देवर के प्यार में पत्नी ने रचा खौफनाक षड्यंत्र, सुपारी देकर कराई पति की हत्या, बिहार से गिरफ्तार
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Jan 2026 11:41 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur: पुलिस ने पत्थर मारकर फोड़े चलती कार के शीशे, अंदर देवर-भाभी को इस हालत में देखकर रह गई दंग

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जोधपुर में पुलिस से बचने भागी कार ने युवक को कुचला, एक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर घायल

Jodhpur Fleeing Car During Police Chase Runs Over Youth One Dead
जोधपुर

राजस्थान हाईकोर्ट: हटा लें हाइवे से 75 मीटर के भीतर बने अवैध निर्माण, वरना प्रशासन हटवाएगा, तय की डेडलाइन

Rajasthan High Court
जोधपुर

Jodhpur News: टाइटन घड़ी नकली निकली, जिला उपभोक्ता आयोग ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर ठोका तगड़ा जुर्माना

Fake Titan Watch
जोधपुर

Bank Closed: शुक्रवार को ही निपटा लें सारे काम, लगातार 4 दिन तक बंद रहेंगे बैंक, जानिए इसकी वजह

Banks closed, four days bank closure, bank holiday, 4 days bank holiday, United Forum of Bank Unions, bank employees strike, बैंक बंद, चार दिन बैंक बंद, बैंक हॉलीडे, ४ दिन बैंक हॉलीडे, यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस, बैंककर्मियों की हड़ताल
जोधपुर

Phalodi News: 1046 गांवों को मिलाकर बनी फलोदी जिला परिषद्, सभी 9 पंचायत समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी

Phalodi News
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.