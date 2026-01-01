Cold Wave: राजस्थान में मौसम का अलर्ट: जानें 2,3, व 4 जनवरी को कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

Rajasthan Weather: जयपुर. राजस्थान में वर्ष के अंतिम दिनों में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम केंद्र जयपुर ने तात्कालिक चेतावनी (नाउकास्ट) जारी करते हुए प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश, मेघगर्जन, घना कोहरा और शीतलहर की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तरी हरियाणा व आसपास के क्षेत्रों में परिसंचरण तंत्र विकसित हुआ है, जिसका असर राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में देखने को मिलेगा।