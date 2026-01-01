1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Cold Wave: राजस्थान में मौसम का अलर्ट: जानें 2,3, व 4 जनवरी को कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

IMD Warning: बारिश, कोहरा और शीतलहर से बढ़ेगी ठंड। पश्चिमी विक्षोभ का असर: नए साल की शुरुआत में बदलेगा प्रदेश का मौसम।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 01, 2026

1 से 4 जनवरी तक सतर्कता जरूरी: कई जिलों में कोहरा, हल्की बारिश और शीतलहर की चेतावनी

Rajasthan Weather: जयपुर. राजस्थान में वर्ष के अंतिम दिनों में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम केंद्र जयपुर ने तात्कालिक चेतावनी (नाउकास्ट) जारी करते हुए प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश, मेघगर्जन, घना कोहरा और शीतलहर की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तरी हरियाणा व आसपास के क्षेत्रों में परिसंचरण तंत्र विकसित हुआ है, जिसका असर राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में देखने को मिलेगा।

मौसम विभाग ने बताया कि 1 जनवरी को बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। 2 जनवरी से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं।

इसके साथ ही मौसम विभाग ने 1 से 3 जनवरी के दौरान राज्य के उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी भागों में घना से अति-घना कोहरा छाने की चेतावनी दी है, जिससे दृश्यता कम हो सकती है और सड़क, रेल व हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है। शेखावाटी क्षेत्र में 3 से 4 जनवरी के दौरान शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने येलो अलर्ट जारी करते हुए नागरिकों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। किसानों और आमजन को मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने का भी आग्रह किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 10:57 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Cold Wave: राजस्थान में मौसम का अलर्ट: जानें 2,3, व 4 जनवरी को कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weather Update 1 January : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, राजस्थान के इन 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी

Weather Update 1 January Meteorological Department has issued a yellow alert for Rajasthan in these 15 districts rain
जयपुर

नए साल पर महंगाई की मार: कमर्शियल गैस सिलेंडर 111 रुपए महंगा, होटल और रेस्टोरेंट पर बढ़ेगा बोझ

Commercial LPG Cylinder Prices Hiked
जयपुर

राजस्थान डिजिफेस्ट ग्लोबल समिट: जयपुर में AI नीति और इंडिया एआई मिशन पर होगा मंथन, आएंगे दुनिया भर के टेक लीडर

Rajasthan Digifest Global Summit
जयपुर

Mission 2026 : टनल से ट्रैक तक, इन 7 सुविधाओं से बदलेगा राजस्थान, अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार

Mission 2026 tunnels to tracks these 7 facilities will transform Rajasthan and give a new impetus to economy
जयपुर

अमायरा आत्महत्या मामला: स्कूल पर कार्रवाई या 5500 बच्चों को सजा? CBSE के फैसले से अभिभावक परेशान

Amayra Suicide Case
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.