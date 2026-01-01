Cold Wave: राजस्थान में मौसम का अलर्ट: जानें 2,3, व 4 जनवरी को कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

1 से 4 जनवरी तक सतर्कता जरूरी: कई जिलों में कोहरा, हल्की बारिश और शीतलहर की चेतावनी
Rajasthan Weather: जयपुर. राजस्थान में वर्ष के अंतिम दिनों में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम केंद्र जयपुर ने तात्कालिक चेतावनी (नाउकास्ट) जारी करते हुए प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश, मेघगर्जन, घना कोहरा और शीतलहर की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तरी हरियाणा व आसपास के क्षेत्रों में परिसंचरण तंत्र विकसित हुआ है, जिसका असर राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में देखने को मिलेगा।
मौसम विभाग ने बताया कि 1 जनवरी को बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। 2 जनवरी से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं।
इसके साथ ही मौसम विभाग ने 1 से 3 जनवरी के दौरान राज्य के उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी भागों में घना से अति-घना कोहरा छाने की चेतावनी दी है, जिससे दृश्यता कम हो सकती है और सड़क, रेल व हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है। शेखावाटी क्षेत्र में 3 से 4 जनवरी के दौरान शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने येलो अलर्ट जारी करते हुए नागरिकों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। किसानों और आमजन को मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने का भी आग्रह किया गया है।
