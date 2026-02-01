18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

जयपुर

भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला: मासिक पेंशन बढ़ी, अब हर महीने मिलेंगे इतने रुपए

Rajasthan pension hike: भजनलाल सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जारी आदेशों के अनुसार वृद्धावस्था, विधवा या एकलनारी, दिव्यांगजन तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि 1250 रुपए से बढ़ाकर 1300 रुपए कर दी गई है।

जयपुर

image

kamlesh sharma

Feb 18, 2026

representative picture (patrika)

जयपुर। भजनलाल सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जारी आदेशों के अनुसार वृद्धावस्था, विधवा या एकलनारी, दिव्यांगजन तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि 1250 रुपए से बढ़ाकर 1300 रुपए कर दी गई है।

550 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि पेंशन वृद्धि से राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष लगभग 550 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा, लेकिन सरकार जनकल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए यह निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि यह कदम अंत्योदय की भावना को सशक्त करेगा।

91 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ

गहलोत ने बताया कि बढ़ी हुई राशि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी तथा फरवरी 2026 से देय होगी। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 91 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार इस पर करीब 1150 करोड़ रुपए हर माह खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों के सम्मानजनक जीवन के लिए प्रतिबद्ध है। पेंशन राशि में यह बढ़ोतरी सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत करेगी तथा लाभार्थियों को आर्थिक संबल प्रदान करेगी।

image

Updated on:

18 Feb 2026 08:06 pm

Published on:

18 Feb 2026 08:05 pm

