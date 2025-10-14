अंता उपचुनाव 2025: नरेश मीणा ने निर्दलीय भरा नामांकन, जनता को दंडवत प्रणाम; BJP ने अभी तक नहीं खोले पत्ते

नरेश मीणा की नामांकन रैली धोलिया मैरिज गार्डन में आयोजित की जा रही है, जिसमें भारी संख्या में समर्थक शामिल हुए हैं। इस रैली में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान भी शामिल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस नामांकन रैली का नेतृत्व राजेंद्र गुढ़ा कर रहे हैं। रैली में आए समर्थकों ने नरेश मीणा के पक्ष में नारेबाजी की और उनके प्रति अपना विश्वास जताया। इस रैली के जरिए नरेश मीणा बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं।