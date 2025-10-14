Patrika LogoSwitch to English

बारां

अंता उपचुनाव 2025: नरेश मीणा ने निर्दलीय भरा नामांकन, जनता को दंडवत प्रणाम; BJP ने अभी तक नहीं खोले पत्ते

Anta Assembly By-election: राजस्थान के अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों ने अपनी तैयारियां जोर-शोर से शुरू कर दी हैं।

बारां

Nirmal Pareek

Oct 14, 2025

Naresh Meena

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Anta Assembly By-election: राजस्थान के अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों ने अपनी तैयारियां जोर-शोर से शुरू कर दी हैं। मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 को निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने अंता विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया।

वहीं, आज नरेश मीणा की नामांकन रैली भी है, जिसमें अभी तक समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई है। नामांकन रैली में भीड़ को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। नरेश मीणा ने नामांकन दाखिल करने के बाद अंता की जनता को दंडवत प्रणाम करते हुए उनका समर्थन मांगा। उनके साथ परिवारजन भी मौजूद थे, जिन्होंने जनता से नरेश मीणा के पक्ष में वोट करने की अपील की।

दरअसल, नरेश मीणा ने पहले कांग्रेस से टिकट की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने उनकी मांग को ठुकराते हुए वरिष्ठ नेता प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार घोषित किया। इसके बावजूद नरेश मीणा ने हार नहीं मानी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरने का फैसला किया। उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह किसी भी हाल में अंता विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे।

नामांकन रैली में जुटी भारी भीड़

नरेश मीणा की नामांकन रैली धोलिया मैरिज गार्डन में आयोजित की जा रही है, जिसमें भारी संख्या में समर्थक शामिल हुए हैं। इस रैली में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान भी शामिल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस नामांकन रैली का नेतृत्व राजेंद्र गुढ़ा कर रहे हैं। रैली में आए समर्थकों ने नरेश मीणा के पक्ष में नारेबाजी की और उनके प्रति अपना विश्वास जताया। इस रैली के जरिए नरेश मीणा बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं।

प्रमोद जैन भाया ने भरा नामांकन

बताते चलें कि कांग्रेस की ओर से प्रमोद जैन भाया ने सोमवार, 13 अक्टूबर को ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। वे पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं और क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। कांग्रेस ने इस बार भाया पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया है, जिसके बाद वे पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं।

बीजेपी ने अभी तक नहीं की घोषणा

दूसरी ओर, बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बीच हाई-लेवल मीटिंग हो चुकी है, जिसमें कुछ नामों पर चर्चा हुई है। इन नामों को दिल्ली में पार्टी आलाकमान के पास भेजा गया है, जो अंतिम फैसला लेगा।

नामांकन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तारीखें

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया 13 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और 21 अक्टूबर तक चलेगी। नामांकन पत्र अंता के रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। 19 और 20 अक्टूबर को दीपावली के कारण सार्वजनिक अवकाश होने के चलते नामांकन दाखिल नहीं होंगे। नामांकन पत्रों की जांच 23 अक्टूबर को होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख 27 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

Published on:

14 Oct 2025 01:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / अंता उपचुनाव 2025: नरेश मीणा ने निर्दलीय भरा नामांकन, जनता को दंडवत प्रणाम; BJP ने अभी तक नहीं खोले पत्ते

