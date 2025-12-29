Baran: कारीगर से बना स्मैकची, फिर नशे का शौक पूरा करने के लिए साथी के साथ मिलकर करता था ये गलत काम

फोटो: पत्रिका
Drug Addict Became Thief: बारां शहर के अस्पताल रोड स्थित मोबाइल की दुकान से 9 मोबाइल और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चोरी की कुछ अन्य छोटी-मोटी वारदातों खुलासा करते हुए कोतवाली पुलिस ने शनिवार को दो आरोपित युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सभी 9 मोबाइल बरामद किए है।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि 18 दिसंबर की रात अज्ञात शातिर अस्पताल रोड स्थित मोबाइल विक्रेता फरियादी अल्फेज अंसारी की दुकान की खिड़की तोड़कर दुकान में घुस गए और दुकान से 9 मोबाइल चुराकर ले गए थे। इस पर मुकदमा दर्ज कर उपाधीक्षक हरिराम सोनी के निर्देशन में कोतवाली प्रभारी योगेश चौहान के नेतृत्व में टीम गठित की गई।
टीम ने फुटेज और मुखबिरों की सूचना पर दो युवक केलवाड़ा थाना क्षेत्र के नाटई गांव निवासी राकेश सज्जल जाति चण्डाल (39) और राकेश मण्डल (27) को डिटेन कर पूछताछ की तो इन्होंने मोबाइल चोरी समेत अन्य वारदात करना स्वीकार किया। बाद में इनके कब्जे निशानदेही पर दुकान से चुराए गए 9 मोबाइल बरामद किए गए।
शातिर युवकों ने शहर के विभिन्न स्थानों पर चोरी की वारदात कर हाथ साफ किए थे। पूछताछ में इन्होंने प्रताप चौक के समीप गुड की दुकान से एक हजार रुपए, सदर बाजार में एक कपड़े के शोरूम पर शटर ऊंचा कर वारदात की थी। इसके अलावा आंबेडकर सर्किल के समीप खलचूरी की दुकान पर गले के पैसे चुराना व जिला अस्पताल में एसी की कॉपर की लाइन चोरी करना स्वीकार किया है। टीम में साइबर सेल प्रभारी एएसआई जगदीश चन्द्र शर्मा, हैड कांस्टेबल अमरचन्द, पवन कुमार विश्नोई, कृष्ण मुरारी, हरीश भाटी, आशीष कुमार व कांस्टेबल अजीत सिंह एवं सुरेश शामिल थे।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि दोनों आरोपी आरसीसी का काम करते थे। ठेकेदारों के साथ राकेश मंडल बारां शहर आ गया। यहां आरसीसी का काम करने के दौरान ही स्मैकचियों के चंगुल में फंस गया। बाद में उसने साथी राकेश सज्जल को भी बुला लिया और दोनों नशे का शौक पूरा करने के लिए छोटी-मोटी चोरी करने लग गए।
यह दुकानों से नकदी चुराते थे और महिलाओं को ही शिकार बनाते थे। राकेश ने पूर्व में गांधी कॉलोनी में पानी पिलाने के बहाने एक महिला के गले से मंगलसूत्र छीनने की वारदात भी की थी। इसमें वह जेल भी गया था। चुराए गए मोबाइल को बेचने के प्रयास में थे। इससे पहले पुलिस ने दबोच लिया।
