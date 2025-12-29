Baran: कारीगर से बना स्मैकची, फिर नशे का शौक पूरा करने के लिए साथी के साथ मिलकर करता था ये गलत काम

शातिर युवकों ने शहर के विभिन्न स्थानों पर चोरी की वारदात कर हाथ साफ किए थे। पूछताछ में इन्होंने प्रताप चौक के समीप गुड की दुकान से एक हजार रुपए, सदर बाजार में एक कपड़े के शोरूम पर शटर ऊंचा कर वारदात की थी। इसके अलावा आंबेडकर सर्किल के समीप खलचूरी की दुकान पर गले के पैसे चुराना व जिला अस्पताल में एसी की कॉपर की लाइन चोरी करना स्वीकार किया है। टीम में साइबर सेल प्रभारी एएसआई जगदीश चन्द्र शर्मा, हैड कांस्टेबल अमरचन्द, पवन कुमार विश्नोई, कृष्ण मुरारी, हरीश भाटी, आशीष कुमार व कांस्टेबल अजीत सिंह एवं सुरेश शामिल थे।