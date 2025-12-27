27 दिसंबर 2025,

शनिवार

बारां

Baran: PM आवास की किस्त दिलाने के नाम पर वार्ड पंच के पति ने ली रिश्वत, ऐसे हुआ पूरे मामले का खुलासा

Rajasthan News: बारां जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक मजदूर परिवार से योजना की किस्त दिलाने के नाम पर वार्ड पंच के पति द्वारा रिश्वत लेने का आरोप लगा है।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Akshita Deora

Dec 27, 2025

pm awas installment

फोटो सोर्स-पत्रिका

Bribe In PM Aawas Yojana: बारां के कवाई कस्बे के सालपुरा क्षेत्र में एक मजदूर परिवार को पीएम आवास लेने के लिए वार्ड पंच के पति को 8 हजार रुपए देने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बे के सालपुरा क्षेत्र निवासी मजदूर परिवार के युवक ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि उसका अधकच्चा मकान बना हुआ था। इसे बनाने के लिए उसने ग्राम पंचायत में पीएम आवास योजना का फॉर्म भरा था।

8000 रुपए की रख दी डिमांड

इसके बाद उसका नाम लिस्ट में आ जाने के बाद वार्ड पंच के पति ने वहां 5 फीट हो रही दीवार को बता कर कहा कि तुम्हारा फॉर्म तो रिजेक्ट होगा। योजना का लाभ नहीं मिलने की बात करते हुए उससे रुपए की मांग की गई और पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने की एवज में 8000 लेना तय किया था।

ऐसे खुला पूरा मामला

बाद में जब पीएम आवास योजना की पहली किस्त के रूप में 15000 रुपए उसके खाते में आए तो उनमें से 8 हज़ार रुपए वार्ड पंच पति ने लिए। बाद में उसे 45000 के रूप में दूसरी किस्त का भुगतान हुआ। इन दिनों उसके मकान की छत डलकर कंप्लीट हो गई है अब उसे तीसरी किस्त मिलनी है इस बीच शुक्रवार को वार्ड पंच के पति द्वारा फिर से 5000 की मांग की गई। तब इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी होने पर पूर्व में दी गई रकम की पोल खुल गई।

मामला जब उजागर हुआ तो पीड़ित को वार्ड पंच के पति द्वारा यह कह कर धमकाया जा रहा है कि तुम्हारी तीसरी किस्त नहीं दी जाएगी। उधर इस मामले में सरपंच से पूछा गया तो उन्होंने अभिज्ञता जाहिर की। वहीं पीड़ित द्वारा भी बताया गया कि इस मामले की जानकारी सरपंच व सचिव को नहीं है।

Published on:

27 Dec 2025 07:39 am

Baran: PM आवास की किस्त दिलाने के नाम पर वार्ड पंच के पति ने ली रिश्वत, ऐसे हुआ पूरे मामले का खुलासा

बारां

राजस्थान न्यूज़

