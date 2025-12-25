घरवालों को फोन पर कहा-आत्महत्या कर रहा हूं, इसके बाद पार्वती नदी से जा कूदा

मृतक के परिजनों ने बताया कि हरेंद्र गुजरात से वापस लौट रहा था। इसी दौरान जब बस किशनगंज क्षेत्र में रुकी तो ये उतर गया। इसने फोन कर परिजन को आत्महत्या करने के बारे में भी बताया। इसके बाद बुधवार देर रात हरेन्द्र ने पार्वती की पुलिया से नीचे छलांग लगा दी। ऐसे में उसकी मौत हो गई।बारां सदर थाना अधिकारी हीरालाल पुनिया ने बताया कि किशनगंज क्षेत्र के निकट पार्वती नदी में अज्ञात शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर किशनगंज थाने का जाप्ता मौके पर पहुंचा। इसके बाद बारां सदर थाने का जाप्ता भी पहुंच गया। शव को अस्पताल लाया गया। पुलिस ने बताया कि शव की पहचान हरेंद्र निवासी ङ्क्षभड मप्र 30 वर्ष के रूप में की गई। मृतक गुजरात में पेंङ्क्षटग का का काम करता था। वह दिव्यांग भी था। पहचान के बाद पुलिस ने परिजन को सूचित किया।