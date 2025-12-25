25 दिसंबर 2025,

बारां

घरवालों को फोन पर कहा-आत्महत्या कर रहा हूं, इसके बाद पार्वती नदी से जा कूदा

परिजनों ने बताया कि हरेंद्र गुजरात से वापस लौट रहा था। इसी दौरान जब बस किशनगंज क्षेत्र में रुकी तो ये उतर गया। इसने फोन कर परिजन को आत्महत्या करने के बारे में भी बताया।

बारां

image

Mukesh Gaur

Dec 25, 2025

परिजनों ने बताया कि हरेंद्र गुजरात से वापस लौट रहा था। इसी दौरान जब बस किशनगंज क्षेत्र में रुकी तो ये उतर गया। इसने फोन कर परिजन को आत्महत्या करने के बारे में भी बताया।

source patrika photo

नेशनल हाइवे 27 पर बने पुल की घटना

किशनगंज. थाना क्षेत्र के पार्वती नदी में गुरुवार को दोपहर 3 बजे पार्वती नदी की पुलिया के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जब लोगों ने शव को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। इस दौरान कड़ी संख्या में लोग पुल पर जमा हो गए।

मृतक के परिजनों ने बताया कि हरेंद्र गुजरात से वापस लौट रहा था। इसी दौरान जब बस किशनगंज क्षेत्र में रुकी तो ये उतर गया। इसने फोन कर परिजन को आत्महत्या करने के बारे में भी बताया। इसके बाद बुधवार देर रात हरेन्द्र ने पार्वती की पुलिया से नीचे छलांग लगा दी। ऐसे में उसकी मौत हो गई।बारां सदर थाना अधिकारी हीरालाल पुनिया ने बताया कि किशनगंज क्षेत्र के निकट पार्वती नदी में अज्ञात शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर किशनगंज थाने का जाप्ता मौके पर पहुंचा। इसके बाद बारां सदर थाने का जाप्ता भी पहुंच गया। शव को अस्पताल लाया गया। पुलिस ने बताया कि शव की पहचान हरेंद्र निवासी ङ्क्षभड मप्र 30 वर्ष के रूप में की गई। मृतक गुजरात में पेंङ्क्षटग का का काम करता था। वह दिव्यांग भी था। पहचान के बाद पुलिस ने परिजन को सूचित किया।

हत्या के चार आरोपी गिरफ्तार किए

छीपाबड़ौद. पुलिस ने हत्या के चार आरोपियों को गुरुवार को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि थानाधिकारी दिग्विजय सिह व टीम ने यह कार्रवाई की। इसके तहत हत्या के मामले में मोरङ्क्षसह पुत्र छोटूलाल 25, राधेश्याम पुत्र छोटूटलाल 48, दिलराज पुत्र राधेश्याम 21, चौथमल पुत्र केदारलाल 43 निवासी बिन्दाराडा थाना छीपाबड़ौद के नाम शामिल हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 दिन के लिए पीसी रिमाण्ड पार लिया गया है। इस दौरान पुलिस आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त हथियार बराम करेगी।

यह है मामला

26 नवंबर को फरियादी पवन पुत्र रामङ्क्षसह भील निवासी बिन्दाराडा व उसके परिवारजनों के साथ खेत के मेड के विवाद को लेकर मोरङ्क्षसह, चौथमल, दिलराज, राधेश्याम व इनके परिवारजनों ने फरियादी पक्ष व परिवारजनों के साथ मारपीट की थी। इस दौरान फरियादी पक्ष के मुकेश पुत्र राम भील निवासी बिन्दाराडा की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद मामले में हत्या की धारा जोड़ी गई। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम में दिग्विजय थानाधिकारी, कृष्णमुरारी, अब्दुल वहीद हैड कांस्टेबल, संतोष, सुरेश, सुनील कांस्टेबल की भूमिका रही।

Hindi News / Rajasthan / Baran / घरवालों को फोन पर कहा-आत्महत्या कर रहा हूं, इसके बाद पार्वती नदी से जा कूदा

बारां

राजस्थान न्यूज़

गांव से जुड़े ईसाई समाज के लोग दूर-दूर से अपनों की याद में पहुंचकर क्रिसमस डे मानते हैं। इस गांव से जुड़े लोग भारत के कई राज्य जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, मुंबई, दिल्ली, बिहार सहित कई राज्यों से पहुंचे।

पिपलोद गांव में ईसाई समुदाय द्वारा गुरुवार को क्रिसमस का त्योहार बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया और एक दूसरे के गले मिलकर प्रेम से क्रिसमस की बधाई दी गई। अटरू कस्बे से 9 किलोमीटर दूर स्थित पिपलोद गांव में स्थित जंगल-मंगल मंडली सीएनआई चर्च में प्रभु ईसा मसीह की आराधनाओं के साथ सामूहिक विशेष प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग मौजूद रहे।
बारां

कोटा, झालावाड़ और बारां जिलों के लाखों लोगों को शुद्ध पेयजल प्राप्त होगा। करीब 1.52 लाख परिवारों को नल से जल कनेक्शन देकर लाभांवित किया जाएगा।

सर्वे के दौरान निविदा शर्तो के तहत कार्य आदेश के मुताबिक किए जाने वाले कार्य की पूरी योजना संवेदक के स्तर पर तैयार की जाएगी।
बारां

Baran News: बारां जिले के इस कस्बे में सफर होगा आसान, सवा तीन करोड़ रुपए से शुरू हुआ ऐसा काम

new culverts in Baran
बारां

Baran Murder: बारां जिले में अवैध संबंधों के शक में युवक की हत्या, शव को ऑटो में लेकर खुद अस्पताल पहुंचा आरोपी

Baran Murder
बारां

बारां में दर्दनाक हादसा; डिवाइडर पर सो रहे दो किसानों को बस ने कुचला, मौके पर मौत

बारां
