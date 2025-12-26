अफसरों-जवानों ने रामगढ़ की पहाडिय़ों में एके 47, एमएमजी राइफल से साधा लक्ष्य

source patrika phoito
बारां. पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को अत्याधुनिक हथियार चलाने का वार्षिक प्रशिक्षण किशनगंज के पास रामगढ़ क्षेत्र में दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण से जहां पुलिस की वेपन संचालन की निरन्तरता बनाए रखने के साथ ही दक्षता को बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। जिले के रामगढ़ की पहाड़ी क्षेत्र में अत्याधुनिक हथियारो की दक्षता के लिए पुलिस विभाग ने 11 दिसम्बर से अभ्यास शुरु करवाया है। यह 30 दिसम्बर तक जारी रहेगा।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने बताया कि अत्याधुनिक हथियार चलाने के इस प्रशिक्षण में दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा अभ्यास करवाया जा रहा है। अब तक करीब 600 पुलिसकर्मी व अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण में जिले के समस्त पुलिस थानों के पुलिसकर्मियों व अधिकारियों के साथ ही सीओ कार्यालय, एसपी आफिस, कन्ट्रोल रुम समेत समस्त जवानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
पुलिस अधिकारियों को ब्लाक पिस्टल, एमपी-5, कार्बाइन तथा शॉटगन वेपन का टारगेट प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं जवानों और अधिकारियों को एसएलआर, इंसास, एके-47, जेवीपीवी, एमएमजी राफल लॉन्ग रेन्ज वेपन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण दक्ष प्रशिक्षक पुलिस लाइन के सब इंस्पेक्टर, हैड कॉन्सटेबल तथा चार कॉन्सटेबल द्वारा दिया जा रहा है।
एसपी और एएसपी ने भी लिया प्रशिक्षण
हथियार चलाने की दक्षता की निरन्तरता के लिए बुधवार को पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु, एएसपी राजेश चौधरी समेत कई पुलिस अधिकारियों ने अत्याधुनिक हथियार चलाने का प्रशिक्षण लिया। प्रतिदिन 50 से 60 पुलिस जवानों व अधिकारियों को अलग अलग समय व दिन में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
