अफसरों-जवानों ने रामगढ़ की पहाडिय़ों में एके 47, एमएमजी राइफल से साधा लक्ष्य

बारां. पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को अत्याधुनिक हथियार चलाने का वार्षिक प्रशिक्षण किशनगंज के पास रामगढ़ क्षेत्र में दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण से जहां पुलिस की वेपन संचालन की निरन्तरता बनाए रखने के साथ ही दक्षता को बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। जिले के रामगढ़ की पहाड़ी क्षेत्र में अत्याधुनिक हथियारो की दक्षता के लिए पुलिस विभाग ने 11 दिसम्बर से अभ्यास शुरु करवाया है। यह 30 दिसम्बर तक जारी रहेगा।