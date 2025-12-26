बोली के बाद धर्मकांटे पर ट्रैक्टर बदल कर व्यापारियों को लगा रहे थे चपत

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; captureOrientation: 180; algolist: 0; multi-frame: 1; brp_mask:8; brp_del_th:0.0051,0.0000; brp_del_sen:0.1300,0.0000; motionR: 0; delta:null; bokeh:0; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 7864320;cct_value: 0;AI_Scene: (6, 0);aec_lux: 92.950226;aec_lux_index: 0;albedo: ;confidence: ;motionLevel: 0;weatherinfo: null;temperature: 40;
पोल खुलने पर पुलिस को सौंपा, दोनों ओर से रिपोर्ट दर्ज
कवाई. कस्बे की कृषि उपज मंडी में एमपी के कुछ किसान पिछले लंबे समय से ट्रैक्टर बदलकर धर्म कांटे पर तुलाई करवाते हुए व्यापारियों को चंपत लगाने का काम कर रहे थे। इस बात का संदेह व्यापारियों को था इन्हें वह पकडऩे के फिराक में थे। शुक्रवार को जब बोली के बाद मंडी परिसर में ट्रैक्टर बदलने की कोशिश की जा रही थी, इसी दौरान व्यापारियों ने उन्हें पकड़ लिया और गुस्साए व्यापारियों ने एक युवक के साथ मारपीट भी कर डाली। सूचना पर पहुंची पुलिस को व्यापारियों ने आरोपी युवकों को सुपुर्द कर तीन युवकों के खिलाफ नामजद ठगी करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उधर दूसरी ओर से दो किसानों ने व्यापारियों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दी है। पुलिस ने दोनों की रिपोर्ट पर जांच शुरू कर दी है।
यह है मामला
प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बे कृषि उपज मंडी में पिछले कई वर्षों से तुलाई का कार्य निजी धर्मकांटे पर करवाया जाता है। ऐसे में मंडी में बोली लगने के बाद ट्रैक्टर को सीधा धर्म कांटे पर पहुंचा दिया जाता है। जिसे किसान स्वयं तुलवाकर वापस मंडी में लाकर व्यापारी के यहां खाली कर वापस खाली का तोल करवाने चला जाता है। दोनों तोल की पर्ची के बाद व्यापारियों द्वारा जींस की तुलाई पर उनको रकम दे दी जाती है।
यहां हो रहा था खेला
ऐसे में बोली के बाद धर्म कांटे पर ले जाने के बीच ट्रैक्टर बदलकर तोल करवाते हुए 8 से 10 kwintle प्रति ट्रैक्टर अधिक का तोल करवा कर चंपत लगाई जा रही थी। इस बात की भनक व्यापारियों को चल गई जिस पर उनके द्वारा ऐसे युवकों पर नजर रखी जा रही थी। शुक्रवार को दोपहर करीब 1:00 मंडी में बोली का कार्य चल रहा था कि इस दौरान एमपी के भमावद निवासी किसानों द्वारा ट्रैक्टर बदलने की हेराफेरी की गई। इसे व्यापारियों ने देख लिया। इस पर गुस्साए व्यापारियों ने एक युवक के साथ पिटाई कर दी। दूसरा युवक मौका देखकर भाग निकला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दो युवकों को डिटेन कर लिया। वहीं एक फरार हो गया। बाद में मामला थाने पर गया तो दोनों ओर से रिपोर्ट दी गई। थाने के सहायक उप निरीक्षक प्रकाश चंद नगर के अनुसार व्यापार संघ कवाई की ओर से दी गई रिपोर्ट में बताया कि मंडी परिसर में गत कई दिनों से कुछ चोर काश्तकारी के रूप में ङ्क्षजस लेकर आते हैं। धर्म कांटे पर उसके वास्तविक वजन में हेराफेरी करके ठगी करते हैं। यह घटनाक्रम कई बार हो चुका है। जिसमें संतोष प्रजापति, देवेंद्र मीणा निवासी भमावत व मुकुट बिहारी प्रजापति निवासी कांसल शामिल है। इन तीनों के पास समान ब्रांड के ट्रैक्टर हैं। इन्हें आपस में फेरबदल करके ठगी करते आ रहे हैं।
पुलिस में मामला दर्ज
उधर दूसरी ओर से भमावद निवासी मनोज प्रजापति व मुकुट बिहारी प्रजापति ने रिपोर्ट दी है कि वह कवाई कृषि उपज मंडी में फसल बेचने आए थे। दोपहर करीब 1:00 ट्रैक्टर ट्रॉली में grain की तुलाई करवा कर मंडी गेट पर लंबी लाइन में ट्रैक्टर खड़ा कर दिया। इस दौरान उनके साथ व्यापारियों ने मारपीट कर दी। पुलिस ने दोनों की रिपोर्ट लेकर उसे पर अनुसंधान शुरू कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि 2-3 टैक्टर चालक हैं जो धर्म कांटे पर ट्रैक्टर ट्रॉली का तोल करवाते समय एवं खाली करने के बाद तोल करवाते समय ट्रैक्टर ट्रॉली बदल देते हैं। इससे वजन बढ जाने से व्यापारियों को नुकसान हो रहा है।
