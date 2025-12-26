बोली के बाद धर्मकांटे पर ट्रैक्टर बदल कर व्यापारियों को लगा रहे थे चपत

ऐसे में बोली के बाद धर्म कांटे पर ले जाने के बीच ट्रैक्टर बदलकर तोल करवाते हुए 8 से 10 kwintle प्रति ट्रैक्टर अधिक का तोल करवा कर चंपत लगाई जा रही थी। इस बात की भनक व्यापारियों को चल गई जिस पर उनके द्वारा ऐसे युवकों पर नजर रखी जा रही थी। शुक्रवार को दोपहर करीब 1:00 मंडी में बोली का कार्य चल रहा था कि इस दौरान एमपी के भमावद निवासी किसानों द्वारा ट्रैक्टर बदलने की हेराफेरी की गई। इसे व्यापारियों ने देख लिया। इस पर गुस्साए व्यापारियों ने एक युवक के साथ पिटाई कर दी। दूसरा युवक मौका देखकर भाग निकला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दो युवकों को डिटेन कर लिया। वहीं एक फरार हो गया। बाद में मामला थाने पर गया तो दोनों ओर से रिपोर्ट दी गई। थाने के सहायक उप निरीक्षक प्रकाश चंद नगर के अनुसार व्यापार संघ कवाई की ओर से दी गई रिपोर्ट में बताया कि मंडी परिसर में गत कई दिनों से कुछ चोर काश्तकारी के रूप में ङ्क्षजस लेकर आते हैं। धर्म कांटे पर उसके वास्तविक वजन में हेराफेरी करके ठगी करते हैं। यह घटनाक्रम कई बार हो चुका है। जिसमें संतोष प्रजापति, देवेंद्र मीणा निवासी भमावत व मुकुट बिहारी प्रजापति निवासी कांसल शामिल है। इन तीनों के पास समान ब्रांड के ट्रैक्टर हैं। इन्हें आपस में फेरबदल करके ठगी करते आ रहे हैं।