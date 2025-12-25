चर्च में हुई आराधना, गले मिलकर दी यीशू के आगमन की बधाई

ईसाई समुदाय के लोग जंगल मंगल मंडली सीएनआई चर्च में प्रभु ईसा मसीह की आराधना के लिए प्रात: से ही रंग-बिरंगे नए परिधानों में सजदवर कर महिलाएं वह बच्चे भी पहुंचे जो चर्च पर भीड़ जमा हो गई और आराधना के लिए चर्च के हाल में कुर्सियों पर बैठकर प्रभु ईसा मसीह का संदेश सुना। क्लब के सचिव डेनिस डेनियल ने बताया कि समाज के लोग आराधना के लिए सज धज कर नए कपड़ों में चर्च पहुंचे। यहां फास्टर ऐरिक मसीह ने आराधना करवा कर बाइबल के प्रवचन दिए। उन्होंने कहा कि ईसा मसीह प्रेम सद्भावना आपस में भाईचारा और प्रेम से रहने का संदेश दिया। प्रभु यीशु का जन्म क्रिसमस के दिन हुआ था, इसलिए इसे पूरी दुनिया में क्रिसमस-डे के रूप में मनाया जाता है। आराधना के समापन के बाद प्रसाद के रूप में केक का वितरण किया और चर्च परिसर में सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर क्रिसमस डे की बधाई देकर प्रभु यीशु को याद किया।