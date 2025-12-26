26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

पश्चिमी विक्षोभ का असर घटा तो ठंडी हवाओं ने आ घेरा, कई इलाकों में पारा 5.2 डिग्री पहुंचा

शुक्रवार को जहां न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा, वही अधिकतम तापमान भी 22 डिग्री पर बना रहा। शुक्रवार को सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक तापमान 6 डिग्री से भी कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार यह तापमान रविवार तक बना रहेगा।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Mukesh Gaur

Dec 26, 2025

शुक्रवार को जहां न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा, वही अधिकतम तापमान भी 22 डिग्री पर बना रहा। शुक्रवार को सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक तापमान 6 डिग्री से भी कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार यह तापमान रविवार तक बना रहेगा।

source patrika photo

दो दिन से चल रही शीतलहर, कोहरे के बाद अब सर्दी का प्रकोप

बारां. जिले के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। चार दिन पहले तक मामूली ठंडक का असर जारी था। इसके बाद दो दिन तक जिले को घने कोहरे की चादर ने घेरा रहा। इसके बाद दो दिन से उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर खत्म होने के साथ ही उत्तरी हवा फिर से मैदानी इलाकों तक पहुंचने लगी हैं। ऐसे में सर्दी का असर बढ़ गया है। शुक्रवार सुबह खेतों में फसलों पर ओस की बूंदें मानो बर्फ की तरह ठहरी नजर आई। सुबह-शाम सर्द हवा चलने से तेज सर्दी रही। सर्द हवाओं के असर से कल दिन के अधिकतम तापमान में भी कई स्थानों पर गिरावट हुई। इसके अलावा आसमान साफ रहा, इससे दिन में तेज धूप रही। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का प्रतिशत 50 प्रतिशत रहा। हवा की रफ्तार 17 किमी प्रतिघंटा मापी गई।

मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 2 दिन राज्य में सर्द हवा का असर रहेगा, इससे तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है, जबकि अगले एक सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा। मौसम को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी 7 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है. इस दौरान बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। इससे दिन में धूप खिली रहेगी, लेकिन रात के तापमान में ठंडक बनी रहेगी। अगले 3 दिनों में शीतलहर चलने की आशंका जताई गई है, इससे सर्दी का असर और बढ़ सकता है। खासकर सुबह और रात के समय ठिठुरन महसूस होगी। इसके साथ ही आगामी 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज होने की संभावना है। इसके बाद तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है।

सुहाने लगी धूप

बारां. शहर समेत जिले भर में दो तीन दिनो से सर्दी का जोर बढ़ गया है। इसके चलते लोगंो को दिन में भी गर्म वस्त्रों का उपयोग करना पड़ रहा है। दिन में घरों व दफ्तरो में अन्दर सर्दी लगने के कारण लोग अधिकतर घरों की छतों पर या धूप में रहने का जतन करते है। शुक्रवार को जहां न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा, वही अधिकतम तापमान भी 22 डिग्री पर बना रहा। शुक्रवार को सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक तापमान 6 डिग्री से भी कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार यह तापमान रविवार तक बना रहेगा। इसके बाद सोमवार से पुन: न्यूनतम तापमान में बढ़ोत्तरी शुरु होगी जो धीरे-धीरे दस डिग्री से अधिक हो जाएगी। कृषि उपज मंडी में दोपहर को फुर्सत में गुनगुनी धूप में बैठे मुनीम व हम्माल।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 10:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / पश्चिमी विक्षोभ का असर घटा तो ठंडी हवाओं ने आ घेरा, कई इलाकों में पारा 5.2 डिग्री पहुंचा

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अब तक करीब 600 पुलिसकर्मी व अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण में जिले के समस्त पुलिस थानों के पुलिसकर्मियों व अधिकारियों के साथ ही सीओ कार्यालय, एसपी आफिस, कन्ट्रोल रुम समेत समस्त जवानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को अत्याधुनिक हथियार चलाने का वार्षिक प्रशिक्षण किशनगंज के पास रामगढ़ क्षेत्र में दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण से जहां पुलिस की वेपन संचालन की निरन्तरता बनाए रखने के साथ ही दक्षता को बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। जिले के रामगढ़ की पहाड़ी क्षेत्र में अत्याधुनिक हथियारो की दक्षता के लिए पुलिस विभाग ने 11 दिसम्बर से अभ्यास शुरु करवाया है। यह 30 दिसम्बर तक जारी रहेगा।
बारां

पुलिस ने दोनों की रिपोर्ट लेकर उसे पर अनुसंधान शुरू कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि 2-3 टैक्टर चालक हैं जो धर्म कांटे पर ट्रैक्टर ट्रॉली का तोल करवाते समय एवं खाली करने के बाद तोल करवाते समय ट्रैक्टर ट्रॉली बदल देते हैं। इससे वजन बढ जाने से व्यापारियों को नुकसान हो रहा है।

पुलिस ने दोनों की रिपोर्ट लेकर उसे पर अनुसंधान शुरू कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि 2-3 टैक्टर चालक हैं जो धर्म कांटे पर ट्रैक्टर ट्रॉली का तोल करवाते समय एवं खाली करने के बाद तोल करवाते समय ट्रैक्टर ट्रॉली बदल देते हैं। इससे वजन बढ जाने से व्यापारियों को नुकसान हो रहा है।
बारां

गांव से जुड़े ईसाई समाज के लोग दूर-दूर से अपनों की याद में पहुंचकर क्रिसमस डे मानते हैं। इस गांव से जुड़े लोग भारत के कई राज्य जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, मुंबई, दिल्ली, बिहार सहित कई राज्यों से पहुंचे।

पिपलोद गांव में ईसाई समुदाय द्वारा गुरुवार को क्रिसमस का त्योहार बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया और एक दूसरे के गले मिलकर प्रेम से क्रिसमस की बधाई दी गई। अटरू कस्बे से 9 किलोमीटर दूर स्थित पिपलोद गांव में स्थित जंगल-मंगल मंडली सीएनआई चर्च में प्रभु ईसा मसीह की आराधनाओं के साथ सामूहिक विशेष प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग मौजूद रहे।
बारां

घरवालों को फोन पर कहा-आत्महत्या कर रहा हूं, इसके बाद पार्वती नदी से जा कूदा

परिजनों ने बताया कि हरेंद्र गुजरात से वापस लौट रहा था। इसी दौरान जब बस किशनगंज क्षेत्र में रुकी तो ये उतर गया। इसने फोन कर परिजन को आत्महत्या करने के बारे में भी बताया।
बारां

कोटा, झालावाड़ और बारां जिलों के लाखों लोगों को शुद्ध पेयजल प्राप्त होगा। करीब 1.52 लाख परिवारों को नल से जल कनेक्शन देकर लाभांवित किया जाएगा।

सर्वे के दौरान निविदा शर्तो के तहत कार्य आदेश के मुताबिक किए जाने वाले कार्य की पूरी योजना संवेदक के स्तर पर तैयार की जाएगी।
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.