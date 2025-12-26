पश्चिमी विक्षोभ का असर घटा तो ठंडी हवाओं ने आ घेरा, कई इलाकों में पारा 5.2 डिग्री पहुंचा

मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 2 दिन राज्य में सर्द हवा का असर रहेगा, इससे तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है, जबकि अगले एक सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा। मौसम को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी 7 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है. इस दौरान बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। इससे दिन में धूप खिली रहेगी, लेकिन रात के तापमान में ठंडक बनी रहेगी। अगले 3 दिनों में शीतलहर चलने की आशंका जताई गई है, इससे सर्दी का असर और बढ़ सकता है। खासकर सुबह और रात के समय ठिठुरन महसूस होगी। इसके साथ ही आगामी 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज होने की संभावना है। इसके बाद तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है।