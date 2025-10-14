अंता उपचुनाव: एफिडेविट में कई खुलासे, 2 साल में प्रमोद जैन भाया की संपत्ति घटी, कर्ज बढ़ा; 2024 में 8 मुकदमे दर्ज

Anta Assembly By-election: अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने नामांकन के साथ दाखिल एफिडेविट में अपनी कुल संपत्ति 56.20 करोड़ रुपये घोषित की है। यह 2023 के विधानसभा चुनाव में घोषित 56.49 करोड़ रुपये से 29 लाख रुपये कम है। एफिडेविट के अनुसार, 2025 में उनकी चल संपत्ति 17.96 करोड़ और अचल संपत्ति 38.24 करोड़ रुपये है। दो साल में उनकी और उनकी पत्नी उर्मिला जैन भाया की आय में कमी आई, जबकि कर्ज दोगुना हो गया। इसके अलावा, 2024 में उन पर आठ मुकदमे दर्ज हुए।