Rajasthan : राजस्थान के 41 जिलों की क्षतिग्रस्त सड़कों की होगी मरम्मत, सीएम भजनलाल ने स्वीकृत की 799 करोड़ रुपए

राजस्थान में इस 799 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से कुल 1592 मरम्मत कार्य किए जाएंगे, जिनमें ग्रामीण सड़कें, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें और शहरी मार्ग शामिल हैं। गौरतलब है कि पीडब्लूडी को सभी जिलों से मिली रिपोर्ट में बताया गया है कि बारिश के समय सड़कों की हालत जर्जर है। जिससे आमजन को सड़क धंसने, गड्ढे, यातायात साधनों का बंद होना, जलभराव, दुर्घटना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।