Rajasthan : राजस्थान के 41 जिलों की क्षतिग्रस्त सड़कों की होगी मरम्मत, सीएम भजनलाल ने स्वीकृत की 799 करोड़ रुपए

Rajasthan : राजस्थान के 41 जिलों की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत होगी। सीएम भजनलाल ने 799 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 14, 2025

Rajasthan 41 districts Damaged roads repaired CM Bhajan Lal approved Rs 799 crore

फाइल फोटा। पत्रिका

Rajasthan : राजस्थान में जर्जर सड़कों की मरम्मत के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य के सभी 41 जिलों में क्षतिग्रस्त सड़कों के सुधार के लिए 799 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

41 जिलों में क्षतिग्रस्त सड़कों का होगा सुधार

राजस्थान में इस 799 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से कुल 1592 मरम्मत कार्य किए जाएंगे, जिनमें ग्रामीण सड़कें, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें और शहरी मार्ग शामिल हैं। गौरतलब है कि पीडब्लूडी को सभी जिलों से मिली रिपोर्ट में बताया गया है कि बारिश के समय सड़कों की हालत जर्जर है। जिससे आमजन को सड़क धंसने, गड्ढे, यातायात साधनों का बंद होना, जलभराव, दुर्घटना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

सीएम भजनलाल ने अधिकारियों को दिए निर्देश

पूर्व में बारिश के दौरान सड़कों के जर्जर होने से आमजन को गड्ढों, यातायात अवरोध, जलभराव और दुर्घटनाओं जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता रहा है।

इसे देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मरम्मत कार्य उच्च गुणवत्ता और समयबद्ध ढंग से पूरे किए जाएं, ताकि जनता को सुरक्षित और सुगम यातायात सुविधा मिल सके।

Rajasthan Electricity Update : राजस्थान में सस्ती बिजली के लिए अब नई सहूलियत, RERC ने दी मंजूरी
जयपुर
Rajasthan Now New Facility for Cheap Electricity RERC has given Approval Virtual Net Metering Group Net Metering

Published on:

14 Oct 2025 09:08 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan : राजस्थान के 41 जिलों की क्षतिग्रस्त सड़कों की होगी मरम्मत, सीएम भजनलाल ने स्वीकृत की 799 करोड़ रुपए

जयपुर में अवैध कॉलोनियों की बाढ़, बाहरी इलाकों का सबसे बुरा हाल; JDA मास्टर प्लान की राह में ये बड़ा रोड़ा

Rajasthan: पोर्टल लांच करते ही 7000+ लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन, मिलेगी 150 यूनिट FREE बिजली, ₹50000 की सब्सिडी और फ्री मीटर

Good News: जन्म के पहले पल से मौत से जंग, आज पहला जन्मदिन

जयपुर में बच्ची से बलात्कार के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार, मासूम अब भी डरी-सहमी, स्कूलों की सुरक्षा पर उठे सवाल

Rajasthan : दिवाली का तोहफा, बल्ले-बल्ले, सरकारी कर्मचारियों को आज से बोनस का भुगतान शुरू

