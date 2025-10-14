Rajasthan : राजस्थान के 41 जिलों की क्षतिग्रस्त सड़कों की होगी मरम्मत, सीएम भजनलाल ने स्वीकृत की 799 करोड़ रुपए

फाइल फोटा। पत्रिका
Rajasthan : राजस्थान में जर्जर सड़कों की मरम्मत के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य के सभी 41 जिलों में क्षतिग्रस्त सड़कों के सुधार के लिए 799 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।
राजस्थान में इस 799 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से कुल 1592 मरम्मत कार्य किए जाएंगे, जिनमें ग्रामीण सड़कें, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें और शहरी मार्ग शामिल हैं। गौरतलब है कि पीडब्लूडी को सभी जिलों से मिली रिपोर्ट में बताया गया है कि बारिश के समय सड़कों की हालत जर्जर है। जिससे आमजन को सड़क धंसने, गड्ढे, यातायात साधनों का बंद होना, जलभराव, दुर्घटना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
पूर्व में बारिश के दौरान सड़कों के जर्जर होने से आमजन को गड्ढों, यातायात अवरोध, जलभराव और दुर्घटनाओं जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता रहा है।
इसे देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मरम्मत कार्य उच्च गुणवत्ता और समयबद्ध ढंग से पूरे किए जाएं, ताकि जनता को सुरक्षित और सुगम यातायात सुविधा मिल सके।
