Army Day Parade 2026: जयपुर में 8 से 15 जनवरी तक सैन्य शक्ति का लाइव शो, सेना की अभूतपूर्व शौर्य गाथा का उत्सव, जानें पूरा रोडमैप

महल रोड के आस-पास स्थित पांच प्रमुख अस्पताल, एसएमएस स्टेडियम व भवानी निकेतन कॉलेज के समीप पांच-पांच अस्पतालों में जनरल और आइसीयू बेड रिजर्व किए गए हैं। वहीं ऑपरेशन थिएटर में टेबल भी सुरक्षित रखी गई हैं, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में तत्काल इलाज संभव हो सके। ट्रोमा सेंटर को नोडल अस्पताल बनाया गया है। समस्त चिकित्सा व्यवस्था के लिए नोडल अधिकारी भी बनाया गया है। दूसरी ओर, महल रोड पर भी सेना परेड की प्रैक्टिस शुरू हो गई है। एसएमएस स्टेडियम व भवानी निकेतन में भी तैयारी चल रही हैं।