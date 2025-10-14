Rajasthan Electricity Update : राजस्थान में सस्ती बिजली के लिए अब नई सहूलियत, RERC ने दी मंजूरी

Rajasthan Electricity : राजस्थान में कई लोग सस्ती बिजली के लिए सोलर पैनल लगाना तो चाह रहे हैं, लेकिन उनके फ्लैट, ऑफिस, शोरूम में लगाना संभव नहीं है। अब ऐसे उपभोक्ता अपनी दूसरी जमीन या घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर उससे मिलने वाली बिजली का उपयोग ऑफिस, शोरूम या फ्लैट या अन्य सम्पत्ति में भी कर सकेंगे। यह सब कुछ वर्चुअल नेट मीटरिंग के जरिए होगा। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने इसे लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा ग्रुप नेट मीटरिंग की भी स्वीकृति दे दी है।