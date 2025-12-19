देश को रेगिस्तान की सबसे बड़ी ऊर्जा सौगात; पचपदरा रिफाइनरी में अरब का क्रूड पहुंचा, शिलान्यास का काउंटडाउन शुरू

राजस्थान रिफाइनरी देश की पहली ऐसी परियोजना है, जिसमें रिफाइनरी के साथ पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स का एकीकृत विकास किया जा रहा है। यहां से निकलने वाले सभी उत्पाद बीएस-6 मानकों के अनुरूप होंगे। इस मेगा प्रोजेक्ट में अलग-अलग उत्पादों के लिए रिफाइनरी की मुख्य प्रोसेस यूनिट 9 हैं। इसके अलावा 4 पेट्रोकेमिकल यूनिट तैयार की जा रही हैं। परियोजना पर लगभग 80 हजार करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है, जिसमें से अब तक करीब 75 हजार करोड़ रुपए के टेंडर जारी हो चुके हैं और 60 हजार करोड़ रुपए से अधिक का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। रिफाइनरी की पांच यूनिट पूरी हो चुकी हैं, जबकि शेष चार यूनिटों का कार्य अंतिम चरण में है। कुल मिलाकर परियोजना का 90 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका है।