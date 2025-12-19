19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Patrika PropEx: 20-21 दिसंबर को होगा राजस्थान पत्रिका का प्रॉपर्टी एक्सपो, एक ही छत के नीचे मिलेंगे कई विकल्प

2 Day Property Expo: राजस्थान पत्रिका का प्रॉपर्टी एक्सपो 'प्रोपेक्स' 20 और 21 दिसंबर को रजवाड़ा पैलेस (एनआरआइ सर्कल के पास) में आयोजित किया जा रहा है।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Dec 19, 2025

Patrika-PropEx

फोटो: पत्रिका

Rajasthan Patrika PropEx: जयपुर का रियल एस्टेट अब नई दिशा में बढ़ रहा है। शहर की सीमा माने जाने वाले जगतपुरा और शिवदासपुरा आज जयपुर के सबसे तेजी से उभरते रियल एस्टेट सुपर कॉरिडोर के रूप में पहचान बना चुके हैं।

इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पत्रिका का प्रॉपर्टी एक्सपो 'प्रोपेक्स' 20 और 21 दिसंबर को रजवाड़ा पैलेस (एनआरआइ सर्कल के पास) में आयोजित किया जा रहा है। यह एक्सपो सुबह 11 से रात 8 बजे तक आमजन के लिए खुला रहेगा। इवेंट मैनेजमेंट आइएफएफपीएल की ओर से किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए 9610447943 पर संपर्क किया जा सकता है।

यहां की प्लानिंग और कनेक्टिविटी सबसे बड़ी ताकत

जगतपुरा में आवासीय और व्यावसायिक सेगमेंट में संतुलित विकास देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि जगतपुरा निवेश और रहने, दोनों उद्देश्यों के लिए आकर्षक बनता जा रहा है।

-विवेक चतुर्वेदी, निदेशक, विराट ग्रुप

जगतपुरा, टोंक रोड, प्रताप नगर नई लोकेशन के रूप में उभरे हैं। जहां आज का निवेश कल मजबूत मूल्य वृद्धि में बदल सकता है। यहां की प्लानिंग और कनेक्टिविटी इसकी सबसे बड़ी ताकत है।

-अमित विजयवर्गीय, एमडी लव होम

जगतपुरा शहर का सबसे भरोसेमंद रियल एस्टेट कॉरिडोर बन चुका है। यहां की प्लानिंग, कनेक्टिविटी और तेजी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को सुरक्षित और लाभदायक बनाता है।

-प्रदीप कुमार तोलनी, डायरेक्टर, वंशदीप ग्रुप

जगतपुरा उन चुनिंदा इलाकों में शामिल हो चुका है, जहां योजनाबद्ध विकास और कनेक्टिविटी दिखाई देती है। यहां निवेश करने वालों को सुरक्षित भविष्य और बेहतर रिटर्न की संभावना मिलती है।

-सुनील माहेश्वरी, डायरेक्टर, संजीवनी बिल्डहोम

जगतपुरा-शिवदासपुरा तेजी से विकसित हो रहे रियल एस्टेट कॉरिडोर के रूप में सामने आ रहे हैं। मेट्रो कनेक्टिविटी की योजना और लैंड पूलिंग स्कीम के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है।

तुषार श्रीवास्तव, डायरेक्टर, पिंकवॉल ग्रुप

एक ही परिसर में सब कुछ

प्रोपेक्स' में जगतपुरा, शिवदासपुरा और टोंक रोड क्षेत्र की प्रमुख आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाएं प्रदर्शित की जाएंगी। खरीदार और निवेशक यहां अलग अलग बजट, लोकेशन और सुविधाओं के विकल्पों की तुलना कर सकेंगे। डवलपर्स और बिल्डर्स से सीधे संवाद, विशेष ऑफर्स और भविष्य की विकास योजनाओं की जानकारी भी एक्सपो की खासियत होगी।

क्यों पसंद आ रहा यह इलाका

  • शिक्षा का मजबूत ढांचा
  • कनेक्टिविटी आसान
  • नियोजित विकास
  • स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा

ये भी पढ़ें

Rajasthan Patrika’s Propex: सपनों का घर तलाशने पहुंचे लोग, हो गया 3 दिवसीय प्रापर्टी एक्सपो का आगाज
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 09:52 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Patrika PropEx: 20-21 दिसंबर को होगा राजस्थान पत्रिका का प्रॉपर्टी एक्सपो, एक ही छत के नीचे मिलेंगे कई विकल्प

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Muhana Mandi : थोक मंडी में हरी मटर हो रही सस्ती, टमाटर के दामों में गिरावट, लहसुन हुआ और महंगा

जयपुर

Rajasthan Politics : कांग्रेस से बड़ी खबर, राजस्थान में जिला अध्यक्षों को मिलेगी ट्रेनिंग, राहुल गांधी देंगे टिप्स

Kota-Congress-Meeting
जयपुर

2025 में Rajasthan को हिला देने वाले 12 बड़े केस: ICU में मरीज से Rape से लेकर 3 साल की बच्ची से दरिंदगी तक… पूरी लिस्ट

Rajasthan Police head office
जयपुर

IPL Match Update : राजस्थान में नहीं होंगे आइपीएल मैच अगर…, बीसीसीआइ ने आरसीए को चेताया

Rajasthan IPL matches will not be held if BCCI warns RCA
जयपुर

JJM Scam Rajasthan: मिलीभगत ने बनाया ‘लालच का मिशन’, ये है घोटाले के 5 ‘धुरंधर’; जांच का दायरा अब और फैलेगा

Jal-Jeevan-Mission-scam-2
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.