Patrika PropEx: 20-21 दिसंबर को होगा राजस्थान पत्रिका का प्रॉपर्टी एक्सपो, एक ही छत के नीचे मिलेंगे कई विकल्प

इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पत्रिका का प्रॉपर्टी एक्सपो 'प्रोपेक्स' 20 और 21 दिसंबर को रजवाड़ा पैलेस (एनआरआइ सर्कल के पास) में आयोजित किया जा रहा है। यह एक्सपो सुबह 11 से रात 8 बजे तक आमजन के लिए खुला रहेगा। इवेंट मैनेजमेंट आइएफएफपीएल की ओर से किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए 9610447943 पर संपर्क किया जा सकता है।