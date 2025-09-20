Rajasthan Patrika’s Propex: सपनों का घर तलाशने पहुंचे लोग, हो गया 3 दिवसीय प्रापर्टी एक्सपो का आगाज

राजस्थान पत्रिका के प्रोपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स के 12वें संस्करण का शुक्रवार को शुभारंभ हो गया। एसएल मार्ग स्थित द ग्रैंड मोती पैलेस में सुबह से ही ग्राहकों का पहुंचना शुरू हो गया। सभी ने अपने घर के लिए विकल्पों की तलाश पर चर्चा की। किसी को प्राइम लोकेशन पसंद आई तो कई लोग ऐसे भी थे, जिन्होंने शहर के बाहरी हिस्से में अपने ड्रीम होम का निर्णय लिया।
शनिवार सुबह 11 बजे से रात आठ बजे तक ग्राहक एक्सपो में आकर पसंदीदा लोकेशन पर प्रोजेक्ट खरीद सकेंगे। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा और वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री खर्रा ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से ग्राहकों को एक ही छत के नीचे कई विकल्प मिल जाते हैं। वहीं, मंत्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान पत्रिका का विश्वास ही लोगों को यहां तक खींच लाता है।
घर खरीदने की इच्छा के साथ प्रॉपर्टी एक्सपो का अनुभव लें। यहां सुकून भरे घर और बड़ा लाभ दिलाने वाले निवेश के ढेरों विकल्प मौजूद हैं। एक्सपो में प्लॉट्स, फ्लैट्स, विलाज, कॉमर्शियल, फार्म हाउस और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के कई विकल्प हैं।
रियल एस्टेट में जयपुर ने कुछ वर्षों में अलग पहचान बनाई है। अच्छे बुनियादी ढांचे के कारण दूसरे राज्यों से भी लोग निवेश कर रहे हैं। इस तरह के प्रोपेक्स में सभी ग्राहकों को मनपसंद विकल्प मिल जाते हैं। निवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं।
पत्रिका का प्रोपेक्स रियल एस्टेट के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। ग्राहकों के साथ-साथ बिल्डर्स और डवलपर्स के लिए यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहां ग्राहक एक ही छत के नीचे अपनी पसंद की प्रॉपर्टी चुन सकते हैं।
राजस्थान पत्रिका ने इस एक्सपो से निवेशकों और खरीदारों को शानदार मंच प्रदान किया है। जहां ग्राहक नए प्रोजेक्ट्स की जानकारी प्राप्त करके अपना मनपसंद फ्लैट या प्लाट चुन रहे हैं। रियल एस्टेट से जुड़ी सारी जानकारी मिल रही है।
प्रॉपर्टी एक्सपो एक ऐसा प्रयास है जो रियल एस्टेट उद्योग में विश्वास, पारदर्शिता और सहयोग को बढ़ावा देता है। यह मंच ग्राहकों को सही निर्णय लेने और डवलपर्स को अपने प्रोजेक्ट्स को प्रस्तुत करने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।
प्रोपेक्स जयपुर की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम कदम साबित हो रहा है। यह एक्सपो शहरवासियों को उनकी जरूरतों और सपनों के अनुसार प्रॉपर्टी खरीदने में मदद करता है। संभावनाओं के द्वार भी खोल रहा है।
प्रोपेक्स में पहले दिन बड़ी संख्या में लोग आए, इससे लोगों की रुचि के बारे में पता चलता है। निवेशकों के लिए यह एक ऐसा मंच है जहां वे इन प्रतिष्ठित क्षेत्रों में प्रॉपर्टी के सही विकल्पों का मूल्यांकन कर सकते हैं। स्मार्ट निवेश के फैसले ले सकते हैं।
एक्सपो में शहर की प्राइम लोकेशन से लेकर बढ़ते हुए इलाकों के प्रोजेक्ट की जानकारी मिल रही है। यही वजह है कि पहले दिन जयपुर ही नहीं, बल्कि बाहर के लोग भी बड़ी संख्या में आए। रेडी टू शिफ्ट में ग्राहकों को कई विकल्प मिल रहे हैं।