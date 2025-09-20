Rajasthan Patrika’s Propex: सपनों का घर तलाशने पहुंचे लोग, हो गया 3 दिवसीय प्रापर्टी एक्सपो का आगाज

शनिवार सुबह 11 बजे से रात आठ बजे तक ग्राहक एक्सपो में आकर पसंदीदा लोकेशन पर प्रोजेक्ट खरीद सकेंगे। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा और वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री खर्रा ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से ग्राहकों को एक ही छत के नीचे कई विकल्प मिल जाते हैं। वहीं, मंत्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान पत्रिका का विश्वास ही लोगों को यहां तक खींच लाता है।