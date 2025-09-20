Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Patrika’s Propex: सपनों का घर तलाशने पहुंचे लोग, हो गया 3 दिवसीय प्रापर्टी एक्सपो का आगाज

इस मौके पर मंत्री खर्रा ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से ग्राहकों को एक ही छत के नीचे कई विकल्प मिल जाते हैं। वहीं, मंत्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान पत्रिका का विश्वास ही लोगों को यहां तक खींच लाता है।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 20, 2025

फोटो: पत्रिका

राजस्थान पत्रिका के प्रोपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स के 12वें संस्करण का शुक्रवार को शुभारंभ हो गया। एसएल मार्ग स्थित द ग्रैंड मोती पैलेस में सुबह से ही ग्राहकों का पहुंचना शुरू हो गया। सभी ने अपने घर के लिए विकल्पों की तलाश पर चर्चा की। किसी को प्राइम लोकेशन पसंद आई तो कई लोग ऐसे भी थे, जिन्होंने शहर के बाहरी हिस्से में अपने ड्रीम होम का निर्णय लिया।

शनिवार सुबह 11 बजे से रात आठ बजे तक ग्राहक एक्सपो में आकर पसंदीदा लोकेशन पर प्रोजेक्ट खरीद सकेंगे। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा और वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री खर्रा ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से ग्राहकों को एक ही छत के नीचे कई विकल्प मिल जाते हैं। वहीं, मंत्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान पत्रिका का विश्वास ही लोगों को यहां तक खींच लाता है।

ये भी पढ़ें

सुनहरा अवसर: नवरात्र में अपने सपनों के घर की चाहत होगी पूरी, राजस्थान पत्रिका का प्रॉपर्टी एक्सपो आज से
जयपुर
image

ग्राहकों को ये मिल रहा

  • विला, लग्जरी अपार्टमेंट से लेकर फार्म हाउस, कॉमर्शियल प्रोजेट्स और प्लॉट्स के कई विकल्प एक्सपो में हैं।
  • नए प्रोजेक्ट्स एवं नई स्कीम्स के बारे में जानकारी ग्राहकों ने ली।
  • लग्जरी, मॉर्डन, शानदार अमेनिटीज वाली प्रॉपर्टीज में ग्राहकों ने रुचि दिखाई।
  • लकी ड्रॉ में विदेश यात्रा जीतने का मौका मिलेगा। एसी, फ्रिज से लेकर टीवी और अन्य उपहार भी दिए जाएंगे।
  • स्पॉट बुकिंग पर बिल्डर-डवलपर्स देेंगे पांच लाख रुपए तक की छूट।

घर खरीदने की इच्छा के साथ प्रॉपर्टी एक्सपो का अनुभव लें। यहां सुकून भरे घर और बड़ा लाभ दिलाने वाले निवेश के ढेरों विकल्प मौजूद हैं। एक्सपो में प्लॉट्स, फ्लैट्स, विलाज, कॉमर्शियल, फार्म हाउस और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के कई विकल्प हैं।

  • विनोद गोयल, निदेशक, मंगलम ग्रुप

रियल एस्टेट में जयपुर ने कुछ वर्षों में अलग पहचान बनाई है। अच्छे बुनियादी ढांचे के कारण दूसरे राज्यों से भी लोग निवेश कर रहे हैं। इस तरह के प्रोपेक्स में सभी ग्राहकों को मनपसंद विकल्प मिल जाते हैं। निवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं।

  • निखिल मदान, सीईओ, महिमा ग्रुप

पत्रिका का प्रोपेक्स रियल एस्टेट के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। ग्राहकों के साथ-साथ बिल्डर्स और डवलपर्स के लिए यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहां ग्राहक एक ही छत के नीचे अपनी पसंद की प्रॉपर्टी चुन सकते हैं।

  • विभिषेक सिंह, एमडी, यूनिक बिल्डर्स

राजस्थान पत्रिका ने इस एक्सपो से निवेशकों और खरीदारों को शानदार मंच प्रदान किया है। जहां ग्राहक नए प्रोजेक्ट्स की जानकारी प्राप्त करके अपना मनपसंद फ्लैट या प्लाट चुन रहे हैं। रियल एस्टेट से जुड़ी सारी जानकारी मिल रही है।

  • मोहित जाजू, सीईओ, शुभाशीष होम्स

प्रॉपर्टी एक्सपो एक ऐसा प्रयास है जो रियल एस्टेट उद्योग में विश्वास, पारदर्शिता और सहयोग को बढ़ावा देता है। यह मंच ग्राहकों को सही निर्णय लेने और डवलपर्स को अपने प्रोजेक्ट्स को प्रस्तुत करने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।

  • राजीव टाक, निदेशक, संजीवनी ग्रुप

प्रोपेक्स जयपुर की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम कदम साबित हो रहा है। यह एक्सपो शहरवासियों को उनकी जरूरतों और सपनों के अनुसार प्रॉपर्टी खरीदने में मदद करता है। संभावनाओं के द्वार भी खोल रहा है।

  • सुशांत सिंघल, डायरेक्टर, तनिष्क हाउसिंग

प्रोपेक्स में पहले दिन बड़ी संख्या में लोग आए, इससे लोगों की रुचि के बारे में पता चलता है। निवेशकों के लिए यह एक ऐसा मंच है जहां वे इन प्रतिष्ठित क्षेत्रों में प्रॉपर्टी के सही विकल्पों का मूल्यांकन कर सकते हैं। स्मार्ट निवेश के फैसले ले सकते हैं।

  • विकास जैन, डायरेक्टर, संकल्प ग्रुप

एक्सपो में शहर की प्राइम लोकेशन से लेकर बढ़ते हुए इलाकों के प्रोजेक्ट की जानकारी मिल रही है। यही वजह है कि पहले दिन जयपुर ही नहीं, बल्कि बाहर के लोग भी बड़ी संख्या में आए। रेडी टू शिफ्ट में ग्राहकों को कई विकल्प मिल रहे हैं।

  • दीपक मालू, डायरेक्टर, एबी कंस्ट्रक्शंस

ये भी पढ़ें

3 दिवसीय प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स 8 का आगाज, पहले दिन दिखा उत्साह, सपनों के घर में दिखी दिलचस्पी
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 09:11 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Patrika’s Propex: सपनों का घर तलाशने पहुंचे लोग, हो गया 3 दिवसीय प्रापर्टी एक्सपो का आगाज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.