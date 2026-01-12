12 जनवरी 2026,

सोमवार

जयपुर

गोविंद देव जी मंदिर: संगम जल से भरे 22 हजार जल पात्र श्रद्धालुओं को किए वितरित

कुंडीय गायत्री महायज्ञ में विशेष कलश का हुआ पूजन

जयपुर

Abdul Bari

Jan 12, 2026

इस दौरान पूरा परिसर 'जय श्री राधे' के जयघोष से गूंज उठा और भक्तिमय वातावरण बना रहा।

जयपुर. गोविंद देव जी मंदिर के सत्संग भवन में सोमवार को प्रयागराज के पवित्र त्रिवेणी संगम जल का नि:शुल्क वितरण किया गया। धूप झांकी से शयन झांकी तक संगम जल भरे 22 हजार जल पात्र वितरित किए गए। इस दौरान पूरा परिसर 'जय श्री राधे' के जयघोष से गूंज उठा और भक्तिमय वातावरण बना रहा।
मंदिर महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सान्निध्य में इंद्राणी देव गोस्वामी और मंदिर के सेवाधिकारी मानस गोस्वामी ने मंदिर के छांवण में श्रद्धालुओं को संगम जल पात्र वितरित कर इस कार्य की शुरुआत की। इस दौरान सभी श्रद्धालु अनुशासित रूप से कतार में खड़े नजर आए। जिन्होंने अपनी बारी का धैर्यपूर्वक इंतजार करते हुए संगम जल ग्रहण किया। इससे पूर्व पंच कुंडीय गायत्री महायज्ञ में त्रिवेणी संगम जल से भरे विशेष कलश का पूजन किया गया। श्रद्धालुओं के त्रय तापों के शमन के लिए त्रिवेणी जल से अभिसींचन किया। इस संगम जल से श्रद्धालु माघ मेला की विशेष तिथियों में घर पर ही सामान्य जल में कुछ बूंदें मिलाकर स्नान कर सकेंगे और त्रिवेणी संगम स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

Published on:

12 Jan 2026 09:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / गोविंद देव जी मंदिर: संगम जल से भरे 22 हजार जल पात्र श्रद्धालुओं को किए वितरित

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

