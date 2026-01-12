JLF 2026 : जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 19वां संस्करण 15 जनवरी से, ये होंगे मुख्य वक्ता

जयपुर। गुलाबी नगर एक बार फिर शब्दों, विचारों और संवाद का महाकुंभ बनने को तैयार है, जहां देश-विदेश के विभिन्न मुद्दों और विषयों पर चर्चा होगी और कई लोगों की किताबों का विमोचन भी होगा। यह मौका होगा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 19वें संस्करण का, जो 15 से 19 जनवरी तक जेएलएन मार्ग स्थित एक होटल में आयोजित किया जाएगा। टीमवर्क आर्ट्स के प्रबंध निदेशक संजॉय के. रॉय ने कहा कि फेस्टिवल विश्वभर से लेखकों, चिंतकों, नीति-निर्माताओं, कलाकारों और बुद्धिजीवियों के एक असाधारण समूह को एक मंच पर प्रस्तुत करेगा।