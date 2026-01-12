12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

JLF 2026 : जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 19वां संस्करण 15 जनवरी से, ये होंगे मुख्य वक्ता

Jaipur Literature Festival : जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 19वां संस्करण 15 से 19 जनवरी तक जेएलएन मार्ग स्थित एक होटल में आयोजित होगा।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Jan 12, 2026

Play video

Jaipur Literature Festival: फोटो पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। गुलाबी नगर एक बार फिर शब्दों, विचारों और संवाद का महाकुंभ बनने को तैयार है, जहां देश-विदेश के विभिन्न मुद्दों और विषयों पर चर्चा होगी और कई लोगों की किताबों का विमोचन भी होगा। यह मौका होगा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 19वें संस्करण का, जो 15 से 19 जनवरी तक जेएलएन मार्ग स्थित एक होटल में आयोजित किया जाएगा। टीमवर्क आर्ट्स के प्रबंध निदेशक संजॉय के. रॉय ने कहा कि फेस्टिवल विश्वभर से लेखकों, चिंतकों, नीति-निर्माताओं, कलाकारों और बुद्धिजीवियों के एक असाधारण समूह को एक मंच पर प्रस्तुत करेगा।

ये होंगे फेस्टिवल के मुख्य वक्ता

इस बार प्रमुख वक्ताओं में अभिषेक सिंह, अली एस्लामी, एलिस ऑस्वाल्ड, आलोक वैद-मेनन, अनामिका, एंड्रयू ग्राहम डिक्सन, ऐन एप्पलबाउम, अनुराधा रॉय, अरविंद सुब्रमण्यम, बानू मुश्ताक, डी.वाई. चंद्रचूड़, एस्तेर डुफ्लो, फरा डभोइवाला, फ्रेडरिक लोगेवाल, गौर गोपाल दास, गोपाल कृष्ण गांधी, जानिना रामीरेज, जावेद अख्तर, जिमी वेल्स, किरण देसाई, लियो वराडकर, मेघा मजूमदार, निकोलस स्टर्न, पलानीवेल थियागा राजन, पर्सिवल एवरेट, रैचल क्लार्क, रिचर्ड हॉर्टन, शिखर धवन, सुधा मूर्ति, टान्या टालागा, टिम बर्नर्स-ली, टॉम फ्रेस्टन, उस्सामा मकदिसी, वीर दास, विश्वनाथन आनंद समेत अनेक नाम शामिल हैं।

दिया जाएगा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया काव्य पुरस्कार

फेस्टिवल के दौरान 17 जनवरी को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया काव्य पुरस्कार 2026 भी दिया जाएगा। वहीं, जयपुर बुकमार्क अपने 13वें संस्करण में मराठी भाषा, अनुवाद, नई कहानी कहने की तकनीकों और प्रकाशन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका पर केंद्रित रहेगा। नुपुर संस्थान विभिन्न सत्रों को सांकेतिक भाषा में समझाएगा। म्यूजिक स्टेज पर लाइव संगीत प्रस्तुतियां होंगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Jan 2026 09:11 pm

Published on:

12 Jan 2026 09:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / JLF 2026 : जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 19वां संस्करण 15 जनवरी से, ये होंगे मुख्य वक्ता

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ऊंची होती इमारतें… दम तोड़ती हवा, जयपुर में बनते जा रहे मुंबई, दिल्ली जैसे हालात

जयपुर

Jaipur News : दूदू में दर्दनाक हादसा, जीप की टक्कर से महिला शिक्षिका की मौत

जयपुर

बरसात में नहीं डूबेगा नहीं शहर…ड्रेनेज सिस्टम होगा दुरुस्त, बनेगा विशेष फंड

जयपुर

शिक्षा डिग्री मात्र नहीं, चरित्र और राष्ट्रनिर्माण की मजबूत नींव है: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन

जयपुर

Army Parade Jaipur: चौथी बार दिल्ली से बाहर, जयपुर में पहली बार सेना दिवस परेड का आयोजन; जानिए क्यों है यह सबसे खास?

jaipur sena parade latest pics
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.