जयपुर

Jaipur News : दूदू में दर्दनाक हादसा, जीप की टक्कर से महिला शिक्षिका की मौत

दूदू शहर में पुलिया के नीचे सोमवार दोपहर एक तेज रफ्तार जीप की टक्कर से महिला शिक्षिका की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतका दीपा शिवगण (59) जनता कॉलोनी, जयपुर निवासी थीं।

जयपुर

kamlesh sharma

Jan 12, 2026

जयपुर। दूदू शहर में पुलिया के नीचे सोमवार दोपहर एक तेज रफ्तार जीप की टक्कर से महिला शिक्षिका की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतका दीपा शिवगण (59) जनता कॉलोनी, जयपुर निवासी थीं। वह दूदू उपखंड के जसुपुरा ग्राम स्थित सरकारी स्कूल में शिक्षिका थीं और सोमवार को ट्रेनिंग के लिए दूदू आई थीं। दोपहर करीब 3 बजे जब वह मुख्य चौराहे से गुजर रही थीं, तभी काले रंग की जीप ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।

हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस की मदद से उन्हें उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दूदू थाना अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि मृतका लंबे समय से शिक्षा विभाग में कार्यरत थीं और प्रशिक्षण के बाद जयपुर लौट रही थीं। हादसे के बाद पुलिस ने जीप को जब्त कर लिया है। शव को मोर्चरी में रखवाकर मृतका के परिजनों को सूचना दी गई।

पुलिया के नीचे दुर्घटनाओं का खतरा

स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलिया के नीचे अक्सर तेज रफ्तार वाहन गुजरते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस स्थान पर यातायात नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। हादसे का समाचार मिलते ही स्कूल में शोक की लहर दौड़ गई है। शिक्षिका दीपा शिवगण के निधन पर सहकर्मियों और विद्यार्थियों ने गहरा दुख व्यक्त किया है।

Published on:

12 Jan 2026 08:56 pm

Jaipur News : दूदू में दर्दनाक हादसा, जीप की टक्कर से महिला शिक्षिका की मौत

