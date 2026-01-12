Jaipur News : दूदू में दर्दनाक हादसा, जीप की टक्कर से महिला शिक्षिका की मौत

हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस की मदद से उन्हें उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दूदू थाना अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि मृतका लंबे समय से शिक्षा विभाग में कार्यरत थीं और प्रशिक्षण के बाद जयपुर लौट रही थीं। हादसे के बाद पुलिस ने जीप को जब्त कर लिया है। शव को मोर्चरी में रखवाकर मृतका के परिजनों को सूचना दी गई।