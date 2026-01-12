Rajasthan Road Accident: सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल की मौत, ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, कार के उड़े परखच्चे

घटना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि प्रेम दाधीच के सिर में गंभीर चोट आई थी, जिससे उनकी मौत हो गई। ट्रक ने कार को इतनी तेज टक्कर मारी थी के कार के परखच्चे उड़ गए और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि घटनास्थल का क्षेत्र 'ब्लैक स्पॉट' माना जाता है, जहां पहले भी कई सड़क हादसे हो चुके हैं।