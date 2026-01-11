कोटा में पुलिस और बदमाश के बीच फायरिंग,हिस्ट्रीशीटर आदिल के पैर में लगी गोली, गंभीर घायल

गौरतलब है कि कोटा में फायरिंग मामले में फरार चल रहे आदिल मिर्जा के शुक्रवार को सांगोद थाना क्षेत्र के किशनपुरा गांव में फार्म हाउस में साथियों के साथ छिपे होने की सूचना पर कोटा के कैथूनीपोल थाना सीआई अमरेश कुमार ने टीम के साथ दबिश दी। कार्रवाई की भनक लगने पर आदिल व उसके साथियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, लेकिन मौका पाकर आदिल व उसके साथी भाग निकले। उसके बाद पुलिस ने लगातार बदमाशों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा था।