9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

कोटा

कोटा पुलिस और हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा के बीच मुठभेड़, 5 मिनट तक होती रही फायरिंग, किशनपुरा गांव बना छावनी

कोटा जिले के सांगोद में हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। करीब पांच मिनट चली मुठभेड़ के बाद आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया।

कोटा

image

Arvind Rao

Jan 09, 2026

Kota Police History Sheeter Encounter

इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया (फोटो- पत्रिका)

सांगोद (कोटा): फायरिंग की वारदातों से दहशत फैलाने वाले हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा को पकड़ने गई पुलिस टीम पर कोटा ग्रामीण के सांगोद क्षेत्र के गांव किशनपुरा में ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कैथूनीपोल थाना सीआई अमरेश कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि आदिल मिर्जा अपनी गैंग के साथ सांगोद इलाके में किशनपुरा गांव के एक फार्म हाउस पर छुपा हुआ है।

बता दें कि सूचना के आधार पर शुक्रवार को सीआई अमरेश मय जाप्ते के साथ फार्म हाउस के पास पहुंचे तो बदमाशों को भनक लग गई। आदिल मिर्जा और उसके साथियों ने अचानक पुलिस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। पुलिस की ओर से भी जवाबी कार्रवाई करते फायरिंग की गई। इसके चलते दोनों तरफ से करीब पांच मिनट तक आमने-सामने कई राउंड फायरिंग होती रही।

इस दौरान अंधेरे और मौके का फायदा उठाकर आरोपी फरार हो गए। फायरिंग की सूचना मिलते ही सांगोद थाना पुलिस और कोटा ग्रामीण पुलिस की अतिरिक्त टीमें भी मौके पर पहुंचीं और इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग सका।

गनीमत रही कि इस मुठभेड़ में कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की ओर से भी किसी के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।

साक्ष्य जुटाए, सर्च ऑपरेशन शुरू

पुलिस ने घटना स्थल से कुछ अहम साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। आदिल के साथियों की भी पहचान की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने विशेष टीमों का गठन किया है।

छावनी बना किशनपुरा गांव

सांगोद के किशनपुरा गांव में पुलिस और बदमाशों की फायरिंग की सूचना मिलने के बाद शुक्रवार शाम कोटा डीएसटी व सांगोद पुलिस टीम ने किशनपुरा गांव में दबिश दी। घटना के बाद किशनपुरा गांव छावनी बन गया। पुलिस टीम ने सांगोद स्थित आरोपी के घर और परिजनों के घर भी दबिश दी। इस दौरान यहां भारी पुलिस जाप्ता तैनात रहा और पुलिस वाहनों की आवाजाही बनी रही। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी कर हर मार्ग पर निगरानी शुरू कर दी है।

फायरिंग के मामले में है आदिल की तलाश

पुलिस आदिल मिर्जा की एक महीने पूर्व भी कैथूनीपोल थाना क्षेत्र में फायरिंग कर फरार होने के मामले में तलाश कर रही है। 4 जनवरी को भी कैथूनीपोल थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें आदिल मिर्जा का नाम सामने आया था। लगातार बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के चलते पुलिस उस पर नजर बनाए हुए थी।

आदिल पर सांगोद समेत अन्य थानों में 30 से अधिक मामले दर्ज हैं। इनमें जानलेवा हमला, मारपीट, चौथवसूली, ऑर्म्स एक्ट, चोरी, डकैती का प्रयास तथा घर में जबरन घुसने, धार्मिक भावना भड़काने और राजकार्य में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप भी हैं। उसे 10 मामलों में सजा हो चुकी है। वहीं, 13 मामलों में वह बरी हो चुका है। वर्तमान में वह दो मामलों में जमानत पर बाहर है। जबकि अनंतपुरा और कैथूनीपोल के केस पेंडिंग हैं।

कोटा के एक मामले में वांछित आरोपी के किशनपुरा गांव में होने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने दबिश दी तो आरोपी आदिल मिर्जा टीम पर फायरिंग कर फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए कई जगह दबिश दी गई, आरोपी की तलाश की जा रही है।
-अनिल गौतम, थानाधिकारी, सांगोद

कोटा सिटी टीम गई थी गिरफ्तार करने

हमारी टीम आरोपी को पकड़ने के लिए कोटा ग्रामीण के सांगोद क्षेत्र में गई थी। जहां बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। राहत की बात यह है कि किसी भी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई। मुकदमा दर्ज कर लिया है।
-तेजस्विनी गौतम, कोटा सिटी एसपी

सांगोद थाना क्षेत्र में फायरिंग की सूचना पर स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी हैं।
-सुजीत शंकर, एसपी, कोटा ग्रामीण

खबर शेयर करें:

Published on:

09 Jan 2026 11:17 pm

