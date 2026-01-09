कोटा पुलिस और हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा के बीच मुठभेड़, 5 मिनट तक होती रही फायरिंग, किशनपुरा गांव बना छावनी

सांगोद के किशनपुरा गांव में पुलिस और बदमाशों की फायरिंग की सूचना मिलने के बाद शुक्रवार शाम कोटा डीएसटी व सांगोद पुलिस टीम ने किशनपुरा गांव में दबिश दी। घटना के बाद किशनपुरा गांव छावनी बन गया। पुलिस टीम ने सांगोद स्थित आरोपी के घर और परिजनों के घर भी दबिश दी। इस दौरान यहां भारी पुलिस जाप्ता तैनात रहा और पुलिस वाहनों की आवाजाही बनी रही। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी कर हर मार्ग पर निगरानी शुरू कर दी है।