श्रीगंगानगर में दो प्रेमी जोड़ों ने की आत्महत्या, लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे एक ने जहर खाया तो दूसरे ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया। इन घटनाओं ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। ये दोनों काफी समय से आपस में संपर्क में बताए जा रहे हैं और इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। सुसाइड की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। सिरसा रेलवे पुलिस की सब इंस्पेक्टर दर्शना ने बताया कि मृतकों के परिजनों के बयान दर्ज किए गए। पुलिस दोनों मामलों में परिजनों से पूछताछ कर रही है और आत्महत्या के कारणों की गहन जांच की जा रही है।