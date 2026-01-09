श्रीगंगानगर में दो प्रेमी जोड़ों ने की आत्महत्या, लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे एक ने जहर खाया तो दूसरे ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

Two Couples Die by Suicide in Sri Ganganagar (Patrika File Photo)
सिरसा (श्रीगंगानगर): जिले में अलग-अलग स्थानों पर प्रेमी जोड़ों द्वारा आत्महत्या किए जाने की दो घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना ऐलनाबाद की है, जहां लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली।
मृतकों की पहचान सोमनाथ (34) और सरोज (34) के रूप में हुई है। दोनों पिछले तीन वर्षों से साथ रह रहे थे। पुलिस के अनुसार, मंगलवार रात दोनों ने जहर पी लिया, जिसके बाद बुधवार को उनकी मौत हो गई।
प्राथमिक जांच में सामने आया है कि दोनों सामाजिक दबाव और शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। पोस्टमॉर्टम के बाद युवक का शव उसके परिजन ले गए। लेकिन युवती सरोज का शव लेने मायके और ससुराल पक्ष से कोई नहीं पहुंचा।
दूसरी घटना जिले के कालांवाली क्षेत्र के गांव खतरावा के पास हुई, जहां गुरुवार को एक अन्य प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक की पहचान मनप्रीत सिंह (25) और युवती की पहचान सुखप्रीत कौर (23) के रूप में हुई है।
बताया गया कि युवक तीन बच्चों का पिता था, जबकि युवती दो बच्चों की मां थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध बताए जा रहे हैं।
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया। इन घटनाओं ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। ये दोनों काफी समय से आपस में संपर्क में बताए जा रहे हैं और इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। सुसाइड की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। सिरसा रेलवे पुलिस की सब इंस्पेक्टर दर्शना ने बताया कि मृतकों के परिजनों के बयान दर्ज किए गए। पुलिस दोनों मामलों में परिजनों से पूछताछ कर रही है और आत्महत्या के कारणों की गहन जांच की जा रही है।
