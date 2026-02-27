राजस्थान समाचार: ग्रामीण डाक सेवक को जमा करवाए लाखों रुपए, डाकघर में जमा ही नहीं हुए, ऐसे हुआ मामले का खुलासा

डाकघर में एकमुश्त राशि (एफडी) जमा करवाने के नाम पर ग्रामीणों से रुपए लेने एवं रसीद जारी करने के मामले की जब राजस्थान पत्रिका ने पड़ताल की तो सामने आया कि ग्राम पंचायत दो जीबी सरूपसर के ग्रामीण डाक सेवक मक्खन सिंह ने अनेक लोगों से डाकघर की विभिन्न योजनाओं में रुपए जमा करवाने के नाम पर लाखों रुपए एकत्रित कर लिए परंतु एकत्रित की गई राशि डाकघर में जमा ही नहीं करवाई। पिछले करीब पांच-सात वर्षों से डाकघर में हेरफेर का यह खेल चल रहा है।