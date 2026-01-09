9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

करौली

कड़ाके की सर्दी में त्यागी गई ‘जाह्नवी’, जल्द बनेगी किसी आंगन की ‘सोन चिरैया’, 7 दिन पहले शौचालय में मिली, दत्तक प्रक्रिया शुरू

बरगमा रोड पर शौचालय में मिली नवजात कन्या अब स्वस्थ है और उसका नाम जाह्नवी रखा गया है। सात दिन की बच्ची एनआईसीयू में देखरेख में है। बाल अधिकारिता विभाग ने दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

करौली

image

Arvind Rao

Jan 09, 2026

Karauli News Hindaun City

अस्पताल में बच्ची की इलाज जारी (फोटो- पत्रिका)

हिंडौन सिटी (करौली): मैं जाह्नवी हूं…मेरे नाम का अर्थ पवित्र गंगा नदी है, जिस तरह गंगा चट्टानों को पार कर निरंतर आगे बढ़ती रहती है, वैसे ही मैं भी आगे बढ़ूगी। मेरा जन्म नए साल के जश्न के बीच हुआ, उस देश में जहां कन्या को देवी माना जाता है। मैंने भी सोचा था कि मुझे परियों की तरह रखा जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा भाग्य नहीं था।

जन्म लेते ही मुझे दुनिया की सबसे ठंडी और कठोर सच्चाई देखने को मिली। 10 डिग्री तापमान और कड़ाके की सर्दी में, मुझे एक छोटे से कपड़े में एक शौचालय में फेंक दिया गया, जिन हाथों ने मुझे जन्म दिया, उन्हीं ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। लेकिन मेरी किस्मत में बहना लिखा था, रुकना नहीं।

तीन ‘आया मां’ कर रहीं देखभाल

मैं तीन जनवरी को बरगमा रोड पर एक घर के शौचालय में रो रही थी। मुझे सबसे पहले विष्णु सोनी ने उठाया। उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर दी और मुझे अस्पताल पहुंचाया गया। आज मैं पूरे सात दिन की और एकदम स्वस्थ हूं।

अभी एनआईसीयू वार्ड में हूं, यहां तीन आया मां मेरी देखभाल करती हैं। मुझे मदर मिल्क बैंक से दूध पिलाया जाता है। अब मुझे गोद देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जल्द ही मैं फिर किसी ‘सोन चिरैया’ बनकर चहकूंगी, जो मुझे अपनाएगा फेंकेगा नहीं।

जल्द मिलेगा परिवार

बाल अधिकारिता विभाग बच्ची की देखरेख कर रहा है। उसके पुनर्वास और दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया नियमानुसार शुरू की गई है। विज्ञापन जारी कर आपत्तियां मांगी है। 30 दिन बाद बच्ची को राष्ट्रीय पोर्टल पर सूचीबद्ध किया जाएगा। इसके बाद योग्य दंपती के आवेदन के अनुसार उसका पुनर्वास किया जाएगा।
-आशीष बंसल, सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग, करौली

क्या था मामला, जानें पूरी घटना

हिंडौन सिटी शहर के बरगमा रोड क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जहां गलन भरी सर्दी के बीच एक मकान के शौचालय में नवजात कन्या को कपड़े में लपेटकर छोड़ दिया गया। ठिठुरती बच्ची की रोने की धीमी आवाज ने एक परिवार की महिला को चौंका दिया और समय रहते उसकी जान बच गई।

घटना सुबह करीब 6.30 बजे की थी। बरगमा रोड निवासी विष्णु सोनी के अनुसार, उनकी वृद्ध मां शौच के बाद मंदिर दर्शन के लिए गई थीं। करीब एक घंटे बाद जब वह लौटकर आईं तो शौचालय से रोने की आवाज सुनाई दी। परिजनों ने दरवाजा खोलकर देखा तो कमोड के पास कपड़े में लिपटी नवजात कन्या पड़ी मिली, जिसके साथ गर्भनाल भी जुड़ी हुई थी। बच्ची ठंड से कांप रही थी।

सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सहायक उपनिरीक्षक दिनेश शर्मा मय जाब्ता नवजात को शॉल में लपेटकर तत्काल जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने बच्ची को एसएनसीयू यूनिट में भर्ती कर उपचार शुरू किया। बाद में उसे बाल कल्याण समिति करौली की सदस्य फरीदा शाह को सौंपा गया।

जिला चिकित्सालय के चिकित्सक विजय सिंह मीणा ने बताया था, समय पर अस्पताल लाने से नवजात की जान बच गई। बच्ची का जन्म कुछ ही घंटे पहले हुआ प्रतीत होता है। फिलहाल, पुलिस आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है।

ये भी पढ़ें

नाबालिग बेटी से बलात्कार: राजस्थान हाईकोर्ट ने पिता की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी, कहा- दया की गुंजाइश नहीं
जोधपुर
Rajasthan High Court

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Jan 2026 04:26 am

Published on:

09 Jan 2026 02:46 am

Hindi News / Rajasthan / Karauli / कड़ाके की सर्दी में त्यागी गई ‘जाह्नवी’, जल्द बनेगी किसी आंगन की ‘सोन चिरैया’, 7 दिन पहले शौचालय में मिली, दत्तक प्रक्रिया शुरू

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी दिलाने वाला अंतरराज्यीय गिरोह बेनकाब, ज्वाइनिंग के वक्त चेहरा मिसमैच से खुली पोल, 2 आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan Karauli Inter State Racket Exposed in Bank of India Jobs
करौली

ऐसी भी क्या मजबूरी…. 10°की कड़ाके की ठंड में नवजात कन्या को कपड़े में लपेट कर शौचालय में कमोड़ के पास छोड़ा

karauli news
करौली

हिंडौन सिटी से आई झकझोर देने वाली घटना, कड़ाके की सर्दी में टायलेट में मिली नवजात, अस्पताल में भर्ती

Newborn found in toilet, Newborn found in toilet in Karauli, Newborn found in toilet in Rajasthan, Karauli News, Rajasthan News, टायलेट में मिली नवजात, करौली में टायलेट में मिली नवजात, राजस्थान में टायलेट में मिली नवजात, करौली न्यूज, राजस्थान न्यूज, Hindaun City, Hindaun City News, हिंडौन सिटी, हिंडौन सिटी न्यूज
करौली

करौली में पूर्व सभापति रसीदा खातून के बेटे के घर पुलिस ने मारा छापा, ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े अहम दस्तावेज जब्त

karauli Police Raid
करौली

Karauli Crime: करौली में नवजात शिशु को कट्टे में भरकर झाड़ियों में फेंका, जानवरों ने क्षत विक्षत किया शव

Karauli News, Rajasthan News, Newborn body found, Newborn body found in Karauli
करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.