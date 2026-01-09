कड़ाके की सर्दी में त्यागी गई ‘जाह्नवी’, जल्द बनेगी किसी आंगन की ‘सोन चिरैया’, 7 दिन पहले शौचालय में मिली, दत्तक प्रक्रिया शुरू

घटना सुबह करीब 6.30 बजे की थी। बरगमा रोड निवासी विष्णु सोनी के अनुसार, उनकी वृद्ध मां शौच के बाद मंदिर दर्शन के लिए गई थीं। करीब एक घंटे बाद जब वह लौटकर आईं तो शौचालय से रोने की आवाज सुनाई दी। परिजनों ने दरवाजा खोलकर देखा तो कमोड के पास कपड़े में लिपटी नवजात कन्या पड़ी मिली, जिसके साथ गर्भनाल भी जुड़ी हुई थी। बच्ची ठंड से कांप रही थी।