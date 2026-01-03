हिंडौन सिटी से आई झकझोर देने वाली घटना, कड़ाके की सर्दी में टायलेट में मिली नवजात, अस्पताल में भर्ती

जिला चिकित्सालय के चिकित्सक विजयसिंह मीणा ने बताया कि समय पर अस्पताल पहुंचाने से नवजात की जान बच गई। उनके अनुसार बच्ची का जन्म कुछ ही घंटे पहले हुआ प्रतीत होता है और नवजात के साथ गर्भनाल भी जुड़ी हुई थी। सुबह अत्यधिक ठंड और गलन थी, लेकिन शौचालय का गेट बंद होने के कारण बच्ची ठंडी हवाओं से बची रही। गनीमत रही कि नवजात कमोड में नहीं गिरी।