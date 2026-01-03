3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करौली

हिंडौन सिटी से आई झकझोर देने वाली घटना, कड़ाके की सर्दी में टायलेट में मिली नवजात, अस्पताल में भर्ती

कड़ाके की सर्दी के बीच शौचालय में छोड़ी गई नवजात के रोने की आवाज ने इंसानियत को झकझोर दिया। समय पर लोगों और पुलिस की संवेदनशीलता से बच्ची की जान बच गई।

2 min read
Google source verification

करौली

image

Rakesh Mishra

Jan 03, 2026

Newborn found in toilet, Newborn found in toilet in Karauli, Newborn found in toilet in Rajasthan, Karauli News, Rajasthan News, टायलेट में मिली नवजात, करौली में टायलेट में मिली नवजात, राजस्थान में टायलेट में मिली नवजात, करौली न्यूज, राजस्थान न्यूज, Hindaun City, Hindaun City News, हिंडौन सिटी, हिंडौन सिटी न्यूज

नवजात का उपचार करते नर्सिंगकर्मी। फोटो- पत्रिका

हिण्डौनसिटी। गलन भरी सर्दी के बीच शौचालय में पड़ी नवजात कन्या की रोने की मंद आवाज ने एक महिला को हैरान कर दिया। कलेजे को झकझोर देने वाली यह घटना शहर के बरगमा रोड क्षेत्र की है, जहां एक मकान के शौचालय में कमोड के पास किसी अज्ञात ने कपड़े में लपेटकर नवजात कन्या को नाल सहित छोड़ दिया।

रोने की आवाज सुनाई दी

सुबह जागने पर शौचालय से रोने की आवाज सुनाई दी। मकान मालिक विष्णु सोनी ने दरवाजा खोलकर देखा तो कपड़े में लिपटी नवजात ठिठुरती हालत में मिली। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना के सहायक उपनिरीक्षक दिनेश शर्मा मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और नवजात को शॉल से ढककर जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने बच्ची को एसएनसीयू यूनिट में भर्ती कर उपचार शुरू किया।

ठिठुरती हुई मिली नवजात

कोतवाली थाना अधिकारी महेंद्रसिंह चौधरी ने बताया कि बरगमा रोड निवासी विष्णु सोनी के अनुसार सुबह करीब 6.30 बजे उनकी वृद्ध मां शौच के बाद मंदिर दर्शन के लिए गई थीं। करीब एक घंटे बाद लौटने पर उन्हें शौचालय से रोने की आवाज सुनाई दी। परिजनों ने जाकर देखा तो कपड़े में लिपटी नवजात ठिठुरती हुई मिली।

मासूम का उपचार जारी

बाद में नवजात को बाल कल्याण समिति करौली की सदस्य फरीदा शाह को सौंप दिया गया। महिला पुलिस कांस्टेबल की देखरेख में नवजात को करौली जिला चिकित्सालय शिफ्ट किया गया, जहां समिति की निगरानी में उसका उपचार जारी है। देर शाम तक इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकी थी, हालांकि पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में पूछताछ कर जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है।

समय पर अस्पताल लाने से बची जान

जिला चिकित्सालय के चिकित्सक विजयसिंह मीणा ने बताया कि समय पर अस्पताल पहुंचाने से नवजात की जान बच गई। उनके अनुसार बच्ची का जन्म कुछ ही घंटे पहले हुआ प्रतीत होता है और नवजात के साथ गर्भनाल भी जुड़ी हुई थी। सुबह अत्यधिक ठंड और गलन थी, लेकिन शौचालय का गेट बंद होने के कारण बच्ची ठंडी हवाओं से बची रही। गनीमत रही कि नवजात कमोड में नहीं गिरी।

ये भी पढ़ें

चित्तौड़गढ़ में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, 5 ठिकानों पर दबिश, 440 टन अवैध स्टॉक जब्त
चित्तौड़गढ़
Chittorgarh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 07:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / हिंडौन सिटी से आई झकझोर देने वाली घटना, कड़ाके की सर्दी में टायलेट में मिली नवजात, अस्पताल में भर्ती

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

करौली में पूर्व सभापति रसीदा खातून के बेटे के घर पुलिस ने मारा छापा, ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े अहम दस्तावेज जब्त

karauli Police Raid
करौली

Karauli Crime: करौली में नवजात शिशु को कट्टे में भरकर झाड़ियों में फेंका, जानवरों ने क्षत विक्षत किया शव

Karauli News, Rajasthan News, Newborn body found, Newborn body found in Karauli
करौली

Rajasthan: दुधारू पशु की आकस्मिक मौत पर मिलेगी 40 हजार रुपए की मदद, करना होगा यह काम

करौली

Rajasthan farmers: राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर, 31 दिसंबर से पहले कर लें यह काम, मुसीबत में मिलेंगे इतने रुपए

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana last date, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana news, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana today news, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana latest news
करौली

करौली: पत्थर की खदान में युवक का उतराता मिला शव, नहीं हो सकी पहचान

Karauli
करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.