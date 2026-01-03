3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़ में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, 5 ठिकानों पर दबिश, 440 टन अवैध स्टॉक जब्त

चित्तौड़गढ़ जिले में ‘ओवरलोड’ व अवैध बजरी स्टॉक के खेल का खुलासा होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। बड़ाखेड़ा इलाके में बजरी माफिया के 5 ठिकानों पर दबिश देकर 440 टन अवैध बजरी जब्त की गई है।

2 min read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Kamal Mishra

Jan 03, 2026

Chittorgarh

बड़ाखेड़ा में अवैध बजरी के स्टॉक पर कार्रवाई करती संयुक्त टीम।  (फोटो-पत्रिका)

चित्तौड़गढ़। मुख्यमंत्री के अवैध खनन विरोधी अभियान को धता बता रहे बजरी माफियाओं पर 'राजस्थान पत्रिका' में समाचार प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन और खनिज विभाग की नींद टूटी है। शनिवार को पत्रिका में "बजरी माफिया के रसूख के आगे 'सरकार' पस्त!" शीर्षक से प्रमुखता से प्रकाशित खबर के बाद विभाग हरकत में आया।

खनिज विभाग और राजस्व टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ाखेड़ा क्षेत्र में पांच अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी, जहां करीब 440 टन अवैध बजरी का स्टॉक पाया गया। इसे टीम ने तुरंत जब्त कर लिया।

चार बार नीलामी फेल, मौके से बजरी गायब

प्रशासनिक लापरवाही और माफिया की मिलीभगत का आलम यह है कि खनिज विभाग पिछले कुछ महीनों में जब्त की गई 5628 टन बजरी की नीलामी के लिए चार बार निविदाएं निकाल चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक भी संवेदक या कंपनी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया।

जांच में सामने आया कि बड़ाखेड़ा में पहले जब्त की गई बजरी को माफियाओं की ओर से खुर्द-बुर्द कर दी गई थी। जब संवेदक अरुण शर्मा ने निलामी के संबंध में विभाग से जानकारी चाही, तो उसे बताया गया कि बड़ाखेड़ा में बजरी उपलब्ध ही नहीं है, जबकि गंगरार व अन्य स्थानों पर स्टॉक पड़ा है। यह विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर जब्त की गई सरकारी संपत्ति मौके से गायब कैसे हो गई।

संयुक्त टीम ने की कार्रवाई

खनिज विभाग के खनिज अभियंता एहतेशाम सिद्दीकी ने बताया कि पत्रिका से मिली सूचना के बाद जिला कलक्टर के निर्देश पर एक संयुक्त टीम बनाकर मौके पर भेजी गई। टीम ने बड़ाखेड़ा क्षेत्र के 5 अलग-अलग अवैध स्टॉक पॉइंट देखे। जहां लगभग 440 टन अवैध बजरी थी उसे जब्त कर ली गई है। इस संयुक्त टीम में बेगूं तहसीलदार गोपाल जीनगर, नायब तहसीलदार (पारसोली) रामचंद्र वैष्णव, भू-अभिलेख निरीक्षक श्याम लाल भाटी, पटवारी जीवराज सिंह और खनिज विभाग के कार्यदेशक आवेश माथुर शामिल थे।

तस्करों का सुरक्षित कॉरिडोर: नीमच जा रही बजरी

क्षेत्र में तीन थानों की पुलिस और गश्ती दलों की मौजूदगी के बावजूद माफिया बेखौफ होकर ओवरलोड ट्रक मध्य प्रदेश के नीमच तक पहुंचा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि माफियाओं के रसूख के कारण कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित रह जाती है। बजरी जब्ती के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती इस स्टॉक को सुरक्षित रखने की है, ताकि पिछली बार की तरह यह फिर से 'गायब' न हो जाए।

ये भी पढ़ें

Jodhpur: जोधपुर में बड़ी कार्रवाई, कार‌ के टायर के ऊपर गोपनीय बॉक्स में रखा अफीम का 28.5 किलो दूध जब्त
जोधपुर
opium milk smuggling in Jodhpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 06:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / चित्तौड़गढ़ में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, 5 ठिकानों पर दबिश, 440 टन अवैध स्टॉक जब्त

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के सरकारी शिक्षकों की फिर बढ़ी टेंशन, 31 जनवरी तक कोर्स पूरा करने का दबाव, बीच में 13 उत्सव

teachers
चित्तौड़गढ़

Success Story: कचरा गाड़ी चालक की बेटियों ने रचा इतिहास, ईशा और आंचल अब संभालेंगी खाकी की जिम्मेदारी

पुलिस कांस्टेबल पद पर च​यनित ईशा और आंचल परिजनों के साथ, पत्रिका फोटो
चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: स्कूलों में मिड डे मील में एक्सपायरी दूध पर जीरो टॉलरेंस; मिलावट पर FIR, ब्लैकलिस्टिंग तय

मिड डे मील स्कीम में एक्सपायरी दूध पर जीरो टॉलरेंस, पत्रिका फोटो
चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: नववर्ष पर श्री सांवलिया सेठ के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, 8 लाख श्रद्धालुओं ने टेका मत्था

Shrisanwalia Seth, Shrisanwalia Seth Temple, Devotees in Shrisanwalia Seth Temple, Chittorgarh News, Rajasthan News, श्रीसांवलिया सेठ, श्रीसांवलिया सेठ मंदिर, श्रीसांवलिया सेठ मंदिर में श्रद्धालु, चित्तौड़गढ़ न्यूज, राजस्थान न्यूज
चित्तौड़गढ़

Success Story : चित्तौड़गढ़ के महिपाल ने कर दिया कमाल, 29 साल की उम्र में हासिल की 5वीं सरकारी नौकरी

Chittorgarh, Chittorgarh News, Success Story, Government Jobs, Government Jobs News, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ न्यूज, सक्सेज स्टोरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी न्यूज
चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.