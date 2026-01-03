3 जनवरी 2026,

जोधपुर

Jodhpur: जोधपुर में बड़ी कार्रवाई, कार‌ के टायर के ऊपर गोपनीय बॉक्स में रखा अफीम का 28.5 किलो दूध जब्त

पुलिस कमिश्नरेट की डीएसटी पूर्व और करवड़ थाना पुलिस ने मंगलनाथ क्षेत्र में कार से 28.508 किलो अफीम का दूध जब्त कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 03, 2026

opium milk smuggling in Jodhpur

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर की जिला विशेष टीम (डीएसटी) पूर्व और करवड़ थाना पुलिस ने मंगलनाथ क्षेत्र में एक कार से 28.508 किलो अफीम का दूध जब्त कर दो साझेदारों को गिरफ्तार किया है। एक अन्य साझेदार फरार है। पुलिस का दावा है कि जिले में अफीम का दूध बरामद करने की यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है।

गोपनीय सूचना पर कार्रवाई

पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने बताया कि कार में भारी मात्रा में मादक पदार्थ जोधपुर लाया जा रहा था। डीसीपी पूर्व पीडी नित्या को मिली गोपनीय सूचना पर डीएसटी पूर्व को सक्रिय किया गया और तस्करों की मोबाइल लोकेशन के आधार पर तलाश शुरू की गई। करवड़ थाना पुलिस और डीएसटी ने कार का पीछा किया और मंगलनाथ क्षेत्र में उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान टायर के ऊपर बने गोपनीय बॉक्स में अफीम का 28.508 किलो दूध मिला।

अफीम का दूध जब्त किया

पुलिस उपायुक्त पूर्व पीडी नित्या ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज कर अफीम का दूध जब्त किया गया। इस मामले में लोरड़ी पंडितजी निवासी नरपत सिंह राजपुरोहित को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद सीकर से नरपत सिंह के सहयोगी और साझेदार शीशपाल गुर्जर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बालोतरा निवासी ओमप्रकाश की तलाश की जा रही है।

मणिपुर से लाए थे अफीम का दूध

पुलिस उपायुक्त पूर्व पीडी नित्या ने बताया कि कार से जब्त अफीम का दूध मणिपुर से लाया जा रहा था। तीनों साझेदार कार से मणिपुर गए थे और करीब 35 लाख रुपए देकर अफीम का दूध खरीदकर जोधपुर ला रहे थे।

Published on:

03 Jan 2026 04:25 pm

