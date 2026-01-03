Jodhpur: जोधपुर में बड़ी कार्रवाई, कार‌ के टायर के ऊपर गोपनीय बॉक्स में रखा अफीम का 28.5 किलो दूध जब्त

पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने बताया कि कार में भारी मात्रा में मादक पदार्थ जोधपुर लाया जा रहा था। डीसीपी पूर्व पीडी नित्या को मिली गोपनीय सूचना पर डीएसटी पूर्व को सक्रिय किया गया और तस्करों की मोबाइल लोकेशन के आधार पर तलाश शुरू की गई। करवड़ थाना पुलिस और डीएसटी ने कार का पीछा किया और मंगलनाथ क्षेत्र में उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान टायर के ऊपर बने गोपनीय बॉक्स में अफीम का 28.508 किलो दूध मिला।