जैसलमेर

जैसलमेर पुलिस लाइन में कांस्टेबल ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, लहूलुहान हालत में ​मिला शव; मचा हड़कंप

Constable Suicide Case: जैसलमेर पुलिस लाइन में एक कांस्टेबल ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली।

Google source verification

जैसलमेर

image

Anil Prajapat

Jan 03, 2026

Constable-Suicide-Case

मौके पर मौजूद पुलिस व इनसेट में मृतक नरेंद्र मीणा। फोटो: पत्रिका

जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर से शनिवार सुबह दर्दनाक घटना सामने आई है। जैसलमेर पुलिस लाइन में एक कांस्टेबल ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान नरेंद्र मीणा (30) निवासी सवाई माधोपुर के रूप में हुई है। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

जानकारी के अनुसार कांस्टेबल नरेंद्र मीणा जैसलमेर पुलिस लाइन में अपने सरकारी क्वार्टर में रहते थे। कुछ दिन पहले उनका परिवार सवाई माधोपुर गया हुआ था, जिसके चलते वे घर में अकेले रह रहे थे।

दरवाजा तोड़कर कमरे में घुसे पुलिसकर्मी

कांस्टेबल सुबह जब बाहर नहीं आए तो साथी पुलिसकर्मियों को शक हुआ और उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। लेकिन, अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। अनहोनी की आशंका के चलते पुलिसकर्मियों ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का नजारा देख सभी सन्न रह गए। कमरे में नरेंद्र का शव लहूलुहान हालत में पड़ा था।

मौके पर मिली सर्विस रिवॉल्वर

सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। टीम ने मौके से सर्विस रिवॉल्वर को कब्जे में ले लिया गया है। शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और परिजनों को सूचना भिजवा दी है। उनके पहुंचने के बाद ही पूरे मामले में स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

नहीं मिला कोई सुसाइड नोट

पुलिस के अनुसार घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। प्रारंभिक जांच में किसी बाहरी व्यक्ति की भूमिका सामने नहीं आई है। आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है।

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर पुलिस लाइन में कांस्टेबल ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, लहूलुहान हालत में ​मिला शव; मचा हड़कंप

