जोधपुर

कार में 21 किलो अफीम व ट्रेलर में आठ किलो डोडा जब्त

- कोकराझार से मिला सुराग, सीकर के रींगस में पकड़ा, एम्स के वार्ड बॉय सहित जोधपुर के तीन युवक गिरफ्तार

जोधपुर

image

Vikas Choudhary

Dec 07, 2025

ANTF drugs smuggling

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

जोधपुर.

राजस्थान एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) व एटीएस ने शनिवार को सीकर के रींगस में कार की बैक लाइट में छिपाया अफीम का 21 किलो दूध और बीकानेर जिले के सेरूणा में ट्रेलर से आठ क्विंटल डोडा पोस्त जब्त किया। एम्स जोधपुर के वार्ड बॉय सहित चार जनों को गिरफ्तार किया गया। अफीम मणिपुर और डोडा पोस्त झारखण्ड से जोधपुर व मारवाड़ तक ले जाया जा रहा था।

पुलिस महानिरीक्षक (एएनटीएफ-एटीएस) विकास कुमार ने बताया कि देश के उत्तर पूर्व राज्य मणिपुर व असम से जोधपुर व आस पास के जिलों में मादक पदार्थ तस्करी के बड़े गिरोह को पकड़ा गया है। जोधपुर से मुख्य सरगना का सुराग मिला है।जिसकी जांच की जा रही है। कार्रवाई में एएनटीएफ मुख्यालय, जोधपुर शहर व ग्रामीण, जालोर, एटीएस चौकी बीकानेर-अजमेर और बीकानेर व सीकर पुलिस की अहम भूमिका रही।

कार पर गुजरात के नंबर, अंदर असम की नंबर प्लेटें

जोधपुर में असम-मणिपुर से अवैध मादक पदार्थ की बड़ी खेप जोधपुर आ रही है। इस पर एएनटीएफ को मणिपुर आसाम भेजा गया, जहां से लौटने के दौरान कोकराझार मोड़ पर मारवाड़ के तस्करों के ड्रग्स लेकर जाने की सूचना मिली। पुलिस ने सैंंकड़ों किमी कार का पीछा किया। तस्कर काफी आगे निकल चुके थे। रास्ते में वे खाटू श्यामजी के दश्रन करने के उद्देश्य से रींगस में नहाने के लिए रूके। तभी पीछा करते आ रही एएनटीएफ ने कार पकड़ ली। उसमें सवार तीन जनों को हिरासत में लिया। तलाशी लेने पर कार में एकबारगी कुछ नहीं मिला। सूचना पुख्ता होने पर दुबारा तलाशी ली गई तो कार की बैक लाइट के अंदर 21.8 किलो अफीम मिला। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर अफीम व कार जब्त की गई। बिलाड़ाथानान्तर्गतखेजड़ला निवासी राकेश कुमार पुत्र सोहनराम, लूनीथानान्तर्गतधिंगाणा निवासी राजूराम उर्फ राजू पुत्र ढगलाराम और बिसलपुर निवासी शंकर पुत्र भूराराम को गिरफ्तार किया गया। राजूराम एम्स जोधपुर में वार्ड बॉय है और छुट्टी लेकर अफीम लेने साथ गया था। कार पर गुजरात की नम्बर प्लेट लगी थी। बोनट में असम की नम्बर प्लेटें भी मिलीं। तस्कर असम जाते समय कार पर असम की और लौटने के दौरान गुजरात की नम्बर प्लेट लगाकर भ्रमित करते थे। राकेश को प्रति चक्कर के 30 हजार रुपए मिलते थे।

एक नाकाबंदी तोड़ी, दूसरी में ट्रेलर पकड़ा

एएनटीएफ ने दूसरी कार्रवाई बीकानेर जिले के सेरूणा में की। झारखण्ड से ट्रेलर में मादक पदार्थ लाया जा रहा था।खुफिया सूचना से चालक सर्विलांस पर था। वह मथुरा से गुरुग्राम और फिर नीमराना से सीकर की तरफ ट्रेलर ले गया। रास्ते बदलने से उस पर संदेह गहरा हो गया था। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए बीकानेर के सेरूणा में दो स्तर पर नाकाबंदी की। चालक ने एक नाकाबंदी तोड़ी और भगाने का प्रयास किया, लेकिन एएनटीएफ ने दूसरी नाकाबंदी में ट्रेलर रोक लिया। उसमें आठ क्विंटल 38 किलो डोडा पोस्त जब्त किया गया। बालोतरा जिले में मण्डली थानान्तर्गत कपूरड़ी में मूलकी ढाणी निवासी चालक सुरेन्द्र पुत्र भंवराराम को गिरफ्तार किया गया।

07 Dec 2025 12:05 am

