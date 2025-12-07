कार में 21 किलो अफीम व ट्रेलर में आठ किलो डोडा जब्त

जोधपुर में असम-मणिपुर से अवैध मादक पदार्थ की बड़ी खेप जोधपुर आ रही है। इस पर एएनटीएफ को मणिपुर आसाम भेजा गया, जहां से लौटने के दौरान कोकराझार मोड़ पर मारवाड़ के तस्करों के ड्रग्स लेकर जाने की सूचना मिली। पुलिस ने सैंंकड़ों किमी कार का पीछा किया। तस्कर काफी आगे निकल चुके थे। रास्ते में वे खाटू श्यामजी के दश्रन करने के उद्देश्य से रींगस में नहाने के लिए रूके। तभी पीछा करते आ रही एएनटीएफ ने कार पकड़ ली। उसमें सवार तीन जनों को हिरासत में लिया। तलाशी लेने पर कार में एकबारगी कुछ नहीं मिला। सूचना पुख्ता होने पर दुबारा तलाशी ली गई तो कार की बैक लाइट के अंदर 21.8 किलो अफीम मिला। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर अफीम व कार जब्त की गई। बिलाड़ाथानान्तर्गतखेजड़ला निवासी राकेश कुमार पुत्र सोहनराम, लूनीथानान्तर्गतधिंगाणा निवासी राजूराम उर्फ राजू पुत्र ढगलाराम और बिसलपुर निवासी शंकर पुत्र भूराराम को गिरफ्तार किया गया। राजूराम एम्स जोधपुर में वार्ड बॉय है और छुट्टी लेकर अफीम लेने साथ गया था। कार पर गुजरात की नम्बर प्लेट लगी थी। बोनट में असम की नम्बर प्लेटें भी मिलीं। तस्कर असम जाते समय कार पर असम की और लौटने के दौरान गुजरात की नम्बर प्लेट लगाकर भ्रमित करते थे। राकेश को प्रति चक्कर के 30 हजार रुपए मिलते थे।