Gold-Silver Price: जोधपुर सर्राफा बाजार में 27000 रुपए गिरे चांदी के भाव, सोना भी हुआ सस्ता, जानें आज के ताजा भाव

देसी घी (कर सहित) : कृष्णा 630, शक्ति 620, डेयरी बेस्ट 600, पालीवाल 570, शुभम 570, नमन 610, क्षीर 632, पारस 620 रुपए प्रति किलोग्राम।

तेल : नेचुरल 2730, पोस्टलाइन 2550, सोना 2570, सिटीजन मूंगफली 2750, डायमंड 2830, फॉर्चून 2530, महाकोश 2460, श्रीजी 2410, विभोर 2390, इंजन मूंगफली रिफाइंड 2650, इंजन मूंगफली फिल्टर 3030, वीर बालक सरसों 2650, सोया लोकल 2380, फोरविन सोयाबीन तेल 2320, फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल 2500 बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल 2500, पॉम ऑयल 2280 व कॉटन सीड ऑयल 2380-2450 रुपए प्रति टिन।