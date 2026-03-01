Rajasthan Panchayat Elections: निकाय-पंचायत चुनाव पर मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, जान लें ये लेटेस्ट अपडेट

इसके अलावा एनएच-125 से जानादेसर तक सड़क चौड़ीकरण पर 17 करोड़, चौपासनी चोखा मार्ग पर 14 करोड़ और सोइंतरा से एनएच-125 तक मेगा हाईवे पर 22.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रेलवे क्रॉसिंग पर यातायात सुगम बनाने के लिए 46.40 करोड़ रुपए की लागत से आरओबी और आरयूबी बनाए जाएंगे। साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में नए जीएसएस स्थापित किए जाएंगे। इन सभी परियोजनाओं के पूर्ण होने से जिले की आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।